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Огляд

Чому Росії так потрібен Соледар, як діти кремлівських еліт вільно розгулюють Європою та хот-доги від Пригожина. Світові ЗМІ про Україну 13 січня

Андріана Стахів
13 січня, 2023 п'ятниця
22:11
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 13 січня залишається Соледар, зокрема чому він так потрібен Росії, окремо піднімається тема безсанкційності дітей кремлівських еліт, а також кухарське минуле Пригожина, останньої надії Путіна. Про це та не тільки говорили в цей день іноземні ЗМІ

The Washington Post:

Британське видання постійно оновлює інформацію щодо ситуації в українському Соледарі, де тривають запеклі бої. Зокрема, акцентує на важкому становищі мешканців міста соляних шахт, говорячи, що вони фактично опинилися у "кривавій бані". Разом із тим подає й інформацію про спростування українським військовим керівництвом захоплення Соледару Росією.

The New York Times:

Натомість американці акцентують саме на суперечливості інформації щодо підконтрольності Соледару. Окрім того, говорять про його значення для Росії: "Після низки невдач для Росії захоплення Соледару стане найбільшим успіхом московських сил в Україні за останні місяці, хоча військові аналітики попереджають, що це маленьке місто має обмежене стратегічне значення".

Ще в одному матеріалі ЗМІ розповідає про те, як попри санкції, західні товари потрапляють до Росії. Потрібні росіянам, але недоступні через західні санкції, товари їдуть повільним та переповненим маршрутом вантажівок через Кавказькі гори з Грузії. Наразі одним із головних торгових шляхів для Росії стала Туреччина, і саме звідти їдуть товари через Кавказ до російських міст.

The Guardian:

Видання пише про постачання нових партій озброєння та військової техніки до України. Зокрема, про сподівання України невдовзі отримати близько 10 танків Challenger 2 від Великої Британії, що стало б першим випадком, коли якась західна країна погодилася надіслати власну важку броню в Україну. Як зазначають у медіа, це могло б відкрити шлях для передачі такого ж плану техніки від інших країн.

Залишається у фокусі британців і Соледар, бої за який медіа називає пекельною битвою, а його можливе падіння – пірровою перемогою для росіян. The Guardian аналізує становище українських та російських військ у місті згідно з отримуваними офіційними даними, також цитує Єрмака, який назвав місто соляних шахт Верденом 21 століття.

Також ЗМІ публікує новину про Володимира Путіні, який публічно вилаяв через нові санкції високопоставленого міністра та союзника Дениса Мантурова під час зустрічі, яка транслювалася на державному телебаченні. 

CNN:

Чим такий важливий для Росії маленький Соледар аналізують у CNN. Захоплення Соледара означало б символічну, проте не стратегічну, перемогу для Москви на фоні місяців невдач, а також піар-перемогу для керівника ПВК "Вагнер" Пригожина, переконані у виданні.

BBC:

Медіа публікує інтерв'ю з міністром оборони України Олексієм Резніковим, у якому він заявляє, що Україна де-факто стала членом НАТО, оскільки західні країни, раніше стурбовані тим, що військова допомога може бути розцінена, як ескалація з боку Росії, змінили свій хід мислення. Також в інтерв’ю він висловив свою певність, що Україна отримає довгоочікуване озброєння, зокрема танки та винищувачі, оскільки і Україна, і Росія, схоже, готуються до нових наступів навесні.

Також видання публікує матеріал про росіян, які виїхали або які критикують війну в Росії проти України. Зокрема наголошує на коментарі Володіна про те, що їх необхідно позбавити громадянства та конфіскувати майно. Перелічується й ряд тих, кого таке припущення може стосуватися і тих, хто ідею підтримує. 

Politico:

У свої аналітиці Politico пише про те, що тактика перестановок серед російського військового керівництва не допоможе покращити ситуацію із його невдалою кампанією в Україні. Аналітики вважають усі перестановки переважно політичними, зокрема ознакою внутрішньої боротьби в Кремлі, коли міністерство оборони намагається відновити контроль над управлінням війною та приборкати зростаючий вплив керівника воєнізованого формування Пригожина.

Ще в одному матеріалі, акцентуючи на обуренні Пригожина відсутністю згадок про ПВК "Вагнер" в офіційних повідомленнях, також окреслюють це як чергову ознаку внутрішньої боротьби в російській армії.

Gazeta Wyborcza:

Тим часом польське видання витягує на світ інформацію про минуле Пригожина, який ще 30 років тому продавав хот-доги у Петербурзі, а тепер став чи не останньою надією Володимира Путіна. 

Окрім того, Gazeta Wyborcza публікує матеріал про дітей кремлівської еліти, наголошуючи на тому, що на них не поширюються санкції. Вони вільно подорожують Європою, відпочивають в Італії, мандрують до Дубая, попри антизахідну позицію своїх батьків та підтримку війни в Україні. До прикладу, доньки Наришкіна і Шойгу.

Поляки також аналізують ситуацію навколо Соледару, що він означає для Росії та що буде, якщо їй таки вдасться захопити місто. І чи змінить це щось на фронті, зокрема можливо те, що це захоплення  може мати не лише символічне значення для росіян.

І ще в одному матеріалі медіа розповідає про школу в Ченстохові, яку українці створили для наймолодших вимушених переселенців. Вона налічує вже 50 учнів та 16 вчителів. Тут вивчатимуть також польську мову, проте навчання вестиметься за українською програмою.

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