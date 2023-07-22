Пам'ятаєте Вацлава Гавела? Цей чехословацький, а потім чеський президент був всесвітньо відомим авторитетом і, здавалося, що в Чехії та Словаччині тяжко буде знайти людину такого ж формату. Словацьку президентку Зузану Чапутову часто порівнюють з Гавелом, вона здобула довіру та авторитет не тільки словаків, але особливо популярна також у Чехії та загалом у світі.

Рейтинги вказували, що у наступних президентських виборах, які відбудуться через рік, могла б перемогти навіть у першому турі. Тим більше було здивування, коли недавно Зузана Чапутова проголосила, що не буде балотуватись на другий термін. Звідки таке рішення?

Зузана Чапутова — перша в історії Словаччини жінка на посаді президента. Вона народилась у 1973 році у Братиславі, працювала адвокатом, здобула міжнародну славу після того, як успішно добилась у європейських інституціях закриття нелегального сміттєзвалища в місті Пезінок неподалік словацької столиці.

Працювала в неурядовому секторі, активно діяла у сфері екології, протидії кліматичним змінам, охороні прав меншин.

У роках 2018-2019 була віцеголовою відносно нової ліберальної партії "Прогресивна Словаччина", яка зараз посідає третє місце у рейтингах та є найбільшою надією проукраїнських сил перед парламентськими виборами, які заплановані на 30 вересня.

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У виборах 2020 року "Прогресивна Словаччина" не потрапила до парламенту через те, що виступала в коаліції з невеликою партією "Разом", вони набрали лише 6,96%, тоді як виборчий поріг для коаліцій становить 7%.

Перед цим "Прогресивна Словаччина" досягла успіху на виборах у Європарламент, здобувши 20,11% голосів.

Після перемоги на президентських виборах Чапутова відмовилася від членства в партії та намагалась виступати незалежним арбітром між різними політичними силами. Недавно внаслідок політичної кризи номінувала свій авторський "уряд експертів" Людовіта Одора, який, однак, не отримав довіру у парламенті.

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Хоча Зузана Чапутова має довіру та симпатію більшості словаків, вона стала об'єктом брутальних політичних атак з різних політичних барикад. Це й стало причиною рішення про відмову балотуватись на другий термін. Зузану Чапутову атакував колишній проросійський прем'єр Роберт Фіцо, але також його опонент Ігор Матовіч.

Голова держави потрапила у парадоксальну ситуацію: з одного боку, тішиться великою довірою у світі та між своїми виборцями, багато осіб вважає її останнім гарантом демократії та прозахідного курсу держави, яка перебуває у політичній кризі. З іншого боку, її атакують всі. З чисто людської точки зору тяжко це витримати.

Рішення Зузани Чапутової вже стає якимось продовженням словацької традиції. На другий термін не балотувався також її попередник, також дуже популярний і шанований на Заході президент Андрей Кіска (2014-2019). Він також міг перемогти навіть у першому турі й мав проукраїнську, однозначно прозахідну позицію. Його також атакували проросійські політики. Хто буде наступним? Не відомо.

Парламентські вибори вже 30 вересня, президентські навесні 2024-го.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Якуб Логінов, журналіст з Братислави

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