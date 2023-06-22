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Захід очікує швидшого контрнаступу, Зеленський каже, що це не "голлівудський фільм"

Фото: president.gov.ua

Увагу світових ЗМІ привернули слова президента України Володимира Зеленського, що прогрес на полі бою "повільніший, ніж того б хотілося", через кілька тижнів після початку військового наступу України з метою відвоювання територій, окупованих Росією.

"Деякі люди вважають, що це голлівудський фільм, і чекають результатів зараз. Це не так. На карту поставлено життя людей", — сказав він BBC.

Зеленський додав, що просування даються нелегко, оскільки 200 000 квадратних кілометрів території України було заміновано російськими військами.

"Чого б хто не хотів, у тому числі спроб тиску на нас, при всій повазі, ми будемо просуватися на полі бою тим шляхом, який вважаємо найкращим", – сказав Зеленський.

Він підкреслив необхідність надання Україні гарантій безпеки від НАТО, але сказав, що кінцевою метою є членство в оборонному альянсі.

У німецькому виданні Der Spiegel відреагували на це інтерв’ю, написавши, що президент України суперечить сам собі такими заявами. Адже з одного боку, Зеленський хвалить хід наступу, але з іншого – визнає і проблеми.

У The New York Times вважають, оскільки більша частина світу звертає пильну увагу на повільний прогрес контрнаступу України, її лідери намагаються зменшити очікування, кажучи, що боротьба за вигнання російських загарбників неминуче буде важкою, довгою, кривавою, а не блискавичною у просуванні.

Військові аналітики стверджують, що для оцінки успіху наступу України знадобляться тижні або місяці, а не дні. Але очікування щодо операції, в тому числі серед союзників, зростає, бо Україна витратила місяці на накопичення потужного арсеналу зброї і на підготовку десятків тисяч солдатів для кампанії.

The Guardian відзначив, що коментар президента України прозвучав після того, як Володимир Путін припустив, що в інтенсивності довгоочікуваного контрнаступу Києва, схоже, сталася перерва.

"Як не дивно, зараз ми спостерігаємо певне затишшя", - сказав Путін. "Це пов’язано з тим, що противник несе серйозні втрати як в особовому складі, так і в техніці".

Журналісти також кажуть, що напади на сході, здійснені Москвою в той час, коли Україна прагне просунутися далі на південь, змусили українських генералів перекинути власні війська, щоб заповнити прогалини. Проте українські сили ще не залучили до бою всі свої резерви.

Якщо Україна хоче приєднатися до ЄС, ЄС спочатку повинен змінитися

Фото: reuters

Крім цього, у Politico написали цікаву футуристичну статтю про день, коли Україна вступає в ЄС. Журналісти відзначають, що наразі мало досліджень про те, як ЄС повинен буде змінитися, щоб прийняти зруйновану війною країну з понад 40 мільйонами людей, які ризикували своїм життям, щоб стати частиною блоку.

Щоб відповісти на запитання, що знадобиться для вступу України до ЄС, Politico поспілкувався з європейськими та національними офіційними особами, нинішніми та колишніми європейськими дипломатами, українськими офіційними особами та аналітиками з питань політики та безпеки, включаючи деяких головних гравців, які працюють над вступом країни. Всі вони доходять до спільного знаменника, якщо Україна хоче приєднатися до ЄС, ЄС спочатку повинен змінитися.

"Беручи ЄС таким, яким він є зараз… просто ЄС не може поглинути Україну", — сказав Жерар Аро, колишній посол Франції, підсумовуючи поширену точку зору.

Вступ України став би моментом, не схожим на жодний інший в історії ЄС. Блок, звичайно, вітав нових членів, з найбільшим розширенням у 2004 році, що призвело до 10 нових членів. Але цього разу ЄС прийняв би країну, спустошену війною, населення якої приблизно рівне Іспанії та площа території більша, ніж будь-який інший член.