Операція зі створення демілітаризованої зони на території РФ вздовж окремих районів Білгородської області — одна з найефективніших військових ініціатив України під час війни.

І вона показує, який великий стратегічний ефект мало б звільнення Придністров'я.

Операція на території РФ — яскравий приклад реалізації стратегії непрямих дій. Росія чекає на наступ на Донбасі та Запоріжжі, зосереджує там усі сили, і замість того отримує удар там, де Росія послабила оборону — на Білгородщині. Варто відзначити високу ефективність усіх героїв, які долучились до операцій Руського Добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" по звільненню Білгородщини від московських окупантів. Російське командування змушено перекинути значні сили, намагаючись зупинити операції добровольців у прикордонних районах.

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Операції з демілітаризації російських військових об'єктів, очевидно, необхідно розповсюдити вздовж усього державного кордону з РФ, щоб не допустити концентрації усіх сил в районі Шебекіно.

Особливу увагу, на мій погляд, варто зосередити на підтримці національно-визвольного руху на окупованій РФ території Молдови — у Придністров'ї

Але особливу увагу, на мій погляд, варто зосередити на підтримці національно-визвольного руху на окупованій РФ території Молдови — у Придністров'ї.

Звільнення Придністров'я і ліквідація російських військових баз та каналів контрабанди — стратегічна перемога, яка зробить південь України безпечним, ми зможемо зняти з кордону значні сили, до двох бригад, які зараз відриваються на охорону кордону з окупованими районами.

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Звільнення Придністров'я і ліквідація російських військових баз та каналів контрабанди — стратегічна перемога, яка зробить південь України безпечним, ми зможемо зняти з кордону значні сили, до двох бригад, які зараз відриваються на охорону кордону з окупованими районами

Особливо важливо, що у Придністров'ї Україна може взяти у полон великий обмінний фонд — до 20 тисяч російських військовослужбовців та співробітників окупаційної влади. Це набагато більше, ніж знаходиться у полоні РФ громадян України, і ми отримаємо можливість звільнити взагалі усіх, хто ще з 2014-го знаходиться у російських тюрмах.

Для реалізації стратегічної ініціативи Україні не обов'язково бити саме там, де ворог чекає удар, де він найсильніший. Російську оборону потрібно усюди де можливо "розм'якшувати".

Але головним результатом кампанії 2023 року може бути наступ у найнеочікуванішому місці — у Придністров'ї.

На мій погляд, підготовка до такої операції має проводитись не менш ретельно, ніж оборона на Донбасі та підтримка визвольного руху на Білгородщині.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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