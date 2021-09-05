Чорногорці виступили проти нав'язаного їм із Сербії митрополита. У Цетинє встановлено барикади, йдуть заворушення

На його заклик вийшли ті, хто теж вважає неприпустимим нав'язування Белградом своєї волі чорногорцям, зокрема, в питаннях віросповідання, передає Еспресо.TV із посиланням на BBC News.



Протестувальники фактично взяли в облогу місто Цетинє, культурну столицю Чорнгорії, де й проходить церемонія.



Під'їзди до міста заблоковано.



Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які кидали в них каміння та пляшки.



"Ми на барикадах, тому що нам набридло, що Белград заперечує нашу націю і говорить нам, якими є наші релігійні права", - кажуть учасники аукції.



BBC News каже про "запеклі зіткнення".



Кандидата в митрополити Йоанікія II та сербського патріарха Порфірія до місця проведення богослужіння доставили вертольотом.





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