Чорногорці виступили проти нав'язаного їм із Сербії митрополита. У Цетинє встановлено барикади, йдуть заворушення
Президент Чорногорії Мілан Джуканович, політичною рисою якого є відмежування від Сербії з якомога ширшого кола питань, закликав населення країни зірвати в неділю, 5 вересня 2021 року, призначення нового митрополита Чорногорії
На його заклик вийшли ті, хто теж вважає неприпустимим нав'язування Белградом своєї волі чорногорцям, зокрема, в питаннях віросповідання, передає Еспресо.TV із посиланням на BBC News.
Протестувальники фактично взяли в облогу місто Цетинє, культурну столицю Чорнгорії, де й проходить церемонія.
Під'їзди до міста заблоковано.
Поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників, які кидали в них каміння та пляшки.
"Ми на барикадах, тому що нам набридло, що Белград заперечує нашу націю і говорить нам, якими є наші релігійні права", - кажуть учасники аукції.
BBC News каже про "запеклі зіткнення".
Кандидата в митрополити Йоанікія II та сербського патріарха Порфірія до місця проведення богослужіння доставили вертольотом.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.82
Купівля 26.82Продаж 27.06
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.15
- Актуальне
- Важливе