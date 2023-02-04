"Чорну скриньку" з гелікоптера, який впав у Броварах, розшифрують найближчими тижнями, - голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності
Як повідомив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас, "чорну скриньку" з гелікоптера, що зазнав катастрофи в Броварах, розшифрують найближчими тижнями
Про це Сергій Іонушас заявив в етері телемарафону.
"Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з "чорних скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифровано "чорну скриньку", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією", - ствердив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.
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Пріоритетними версіями трагедії в розслідуванні надалі залишаються помилка пілота й технічна несправність гвинтокрила. Крім того, не відкидається варіант диверсії.
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