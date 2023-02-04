Про це Сергій Іонушас заявив в етері телемарафону.

"Ми розуміємо, що під час таких подій дуже важлива інформація з "чорних скриньок". Я знаю, що наші правоохоронці вже працюють разом з французькими колегами. Я сподіваюся, приблизно за тиждень, максимум два, все ж таки буде розшифровано "чорну скриньку", і після того ми зможемо більш детально ознайомитися з найбільш пріоритетною версією", - ствердив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Читайте також: Для розслідування падіння гвинтокрила в Броварах потрібно не менше року, - український авіатор Хазан

Пріоритетними версіями трагедії в розслідуванні надалі залишаються помилка пілота й технічна несправність гвинтокрила. Крім того, не відкидається варіант диверсії.