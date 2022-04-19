ЧС-2022: Лідер збірної України ризикує пропустити матч проти Шотландії

Про це повідомляє Calcio Atalanta.

Малиновський травмував коліно 18 квітня у грі проти "Верони", яку його команда програла 1:2.

Сьогодні українець пройде детальне обстеження, за підсумками якого стане відомо, чи зможе він допомогти клубу з Бергамо на фініші сезону. Якщо підтвердиться занепокоєння головного тренера "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні про можливе розтягнення у Малиновського, він пропустить решту сезону.

Це також означає, що хавбек не допоможе збірній Україні у вирішальних матчах відбіркового турніру чемпіонату світу - 2022.

Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. У травні команда Олександра Петракова планує зіграти п'ять товариських матчів.

1 червня на Україну чекає матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу, переможець якої отримає путівку на чемпіонат світу.

19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.

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