ЧС-2022: Лідер збірної України ризикує пропустити матч проти Шотландії
Футболіст "Аталанти" Руслан Малиновський травмувався у грі чемпіонату Італії та ризикує пропустити відбірковий матч збірної України проти Шотландії
Про це повідомляє Calcio Atalanta.
Малиновський травмував коліно 18 квітня у грі проти "Верони", яку його команда програла 1:2.
Сьогодні українець пройде детальне обстеження, за підсумками якого стане відомо, чи зможе він допомогти клубу з Бергамо на фініші сезону. Якщо підтвердиться занепокоєння головного тренера "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні про можливе розтягнення у Малиновського, він пропустить решту сезону.
Це також означає, що хавбек не допоможе збірній Україні у вирішальних матчах відбіркового турніру чемпіонату світу - 2022.
Збірна України розпочне тренувальний збір 2 травня у Словенії. У травні команда Олександра Петракова планує зіграти п'ять товариських матчів.
1 червня на Україну чекає матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі перемоги - 5 червня відбудеться гра проти Уельсу, переможець якої отримає путівку на чемпіонат світу.
- 19 квітня стало відомо, що футболісти київського "Динамо" приєднаються до збірної України для підготовки до вирішальних матчів кваліфікації чемпіонату світу-2022 3 травня.
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