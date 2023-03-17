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Чуже "Все завжди і водночас" чи своє "Життя на межі": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
17 березня, 2023 п'ятниця
19:22
Культура Життя на межі

Від іноземного фільму, що цього року здобув "Оскар", до вітчизняної стрічки, яка для її творців стала наступною після тієї, що претендувала на "Оскар" 

Хтось з відомих (насправді не так і важливо хто) сказав прекрасну річ: сенс життя не в тому, щоби очікувати завершення грози, а в тому, щоб навчитися танцювати під дощем. Ми геть усі щоденно вчимося цьому мистецтву уже понад рік відтоді, як рашисти посунули на нас повномасштабною війною. Попри нестримне бажання ворогів, щоб нас не стало. Попри всі трагедії й втрати. І танцюємо попри все, видобуваючи із власних сутностей сили - на глобальний подив світу - для жарту, боротьби, для життя. Що об'єднує фільми, котрі "Еспресо" пропонує переглянути на вихідних, то це те, що їхні герої не складають безсило рук навіть тоді, коли здається, а ось і вони - найтемніші часи…

"Життя на межі"

У кінотеатрах з 16 березня

Звісно, якщо і починати той чи інший перелік пропозицій, то обов'язково з рідного. Тим більше, що є про що говорити. Приміром, про документальний фільм режисера Павла Пелешка та продюсера Юрка Іванишина про період російсько-української війни від 2014 року до сьогодення. Пішовши добровольцями на фронт відразу після початку війни на українському сході , побувавши в гарячих точках Донбасу, створивши саморобний дрон "Фурія", назву якого зараз має один із найкращих підрозділів аеророзвідки, автори продовжували творити, аби показати світові правду про жахливу війну, яка стала можлива у XXI столітті. З уламків спогадів та власного кіноархіву ветерани Павло та Юрко зібрали мозаїку причин та наслідків, з яких складається сьогоднішня російсько-українська війна. Як вважають самі, їм вдалося знайти зрозумілу форму для світового глядача, щоб пояснити йому, що наш світ вже давно розділився на до і після.

До речі, попередній фільм Павла Пелешка та Юрка Іванишина - "Зима у вогні" - у 2016-му номінували на "Оскар" як "Найкращий документальний повнометражний фільм".

"Все завжди і водночас"

У кінотеатрах з 16 березня

Стилістично незвична фантастична комедія (яку The New York Times назвав однією з найкращих стрічок року), яка стала підсумком спільної праці Дена Квана та Деніела Шайнерта ("Людина – швейцарський ніж"), що працюють разом уже понад десять років.  На головну роль до нового проєкту запросили Мішель Єо, володарку титулу "Міс Малайзія" 1983 року і водночас зіркову актрису фільмів "Шан-Чі і легенда десяти кілець", "Неймовірно багаті азіати", "Мемуари гейші", "Завтра не помре ніколи" тощо. І не прогадали.

Головна героїня фільму Евелін (Мішель Єо) народилася у Китаї, а тепер живе з родиною в Америці. Люди, про яких вона дбає насамперед - це її літній тато, чоловік та донька. Але не меншої її уваги потребують і всілякі квитанції за оплату рахунків. Якоїсь миті Евелін, виснажена своїми буднями, опиняється у паралельній реальності. І раптом виявляється, що кількість вимірів є нескінченною і в кожному можна бути цілком іншою людиною. Подорожуючи світами, Евелін вбирає у себе безліч спогадів, вмінь та навичок та від кожної власної іпостасі бере щось, що вельми придається їй в її реальному світі. 

"Як і всі проєкти Квана та Шайнерта, "Все завжди і водночас" вирізняється як своїми великими амбіціями, так і своєю підривною безцеремонністю, - написав про цей фільм американський кінокритик Таші Робінсон. - Ніхто більше не зніме таких фільмів. Можливо, ніхто інший навіть не хотів би"

Стрічка "Все завжди і водночас" висувалася на "Оскар" в одинадцяти номінаціях й здобула перемогу у семи, зокрема як "Найкращий фільм".

У головних ролях: Мішель Єо, Джеймі Лі Кертіс, Джеймс Хонг, Дженні Слейт

 

"Екстраполяції"

З 17 березня на Apple TV+

Захопливий драматичний серіал майстра моторошних пророчих драм Скотта З. Бернса про те, як зміни клімату на планеті впливають на життя окремих людей та людства в цілому. 8 історій про любов, віру, сім'ю та роботу об'єднані в єдине ціле потребою від героїв блискавично приймати кардинальні рішення, оскільки планета змінюється значно швидше, ніж людська свідомість. А відтак, чи достатньо ми всі хобрі, щоби запобігти власній загибелі? Адже як наголошують в трейлері цього серіалу, "історія людства — це історія однієї жахливої катастрофи за одною". Однак героїня геніальної Меріл Стріп має стовідсоткову слушність, коли каже героїні Сієни Міллер: "Перестаньте злитися на минуле. Майбутнє зараз".

Фільм по-особливому приваблює як через представлення наукових інновацій, так і через зірковий склад акторів. А він тут справді потужний.

В ролях: Меріл Стріп, Кіт Герінґтон, Едвард Нортон, Форест Вітакер, Тобі Магвайр, Джемма Чан, Сієнна Міллер, Девід Швіммер, Мюррей Бартлетт, Джадд Хірш

"Щасливчик Генк"

З 19 березня на АМС

Серіал присвячений кризі середнього віку. Властиво, в основі сюжету — життя завідувача кафедрою англійської мови у невеличкому пенсильванському коледжі Вільяма Генрі Деверо-молодшого, що намагається утримати баланс між роботою та взаєминами у власній родині. Кінорозповідь про те, як герой, переживаючи низку невдач, намагається знаходити в собі сили жити далі. 

Серіал знятий за романом американського письменника та кіносценариста, лауреата Пулітцерівської премії Річарда Руссо.

В головних ролях: Боб Оденкерк, Олівія Скотт Велч, Кайл Маклаклен

"Як слониха впала з неба"

На Netflix  з 17 березня

Вибираючи стрічки для себе, варто подумати і про дітей. Фільм на основі класичного роману двічі відзначеної нагородами Ньюбері популярної американської письменниці Кейт ДіКамілло може виявитися саме вашим привабливим варіантом.

Отож, рішучий хлопець приймає виклик короля: виконати три неможливих завдання в обмін на чарівну слониху — та можливість піти за своєю долею.

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