"Демонтуй мене повністю, знеси мене": небайдужі громадяни розписали пам'ятник Пушкіну в Києві
У суботу, 24 вересня, жителі Києва розписали пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну з вимогою знести його
Про це повідомили в telegram-каналі Декомунізація Україна.
"Київ сьогодні. Патріоти нагадали, що давно вже варто демонтувати погруддя Пушкіна", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що 11 вересня в Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.
- 20 вересня у Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет".
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