Про це повідомили в telegram-каналі Декомунізація Україна.

"Київ сьогодні. Патріоти нагадали, що давно вже варто демонтувати погруддя Пушкіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 вересня в Одесі невідомі розписали червоною фарбою пам'ятник Катерині ІІ та прирівняли її до президента РФ Володимира Путіна.

20 вересня у Києві облили червоною фарбою бюст Пушкіна на станції метро "Університет".

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