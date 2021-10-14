День захисників та захисниць: Зеленський вшанував пам’ять загиблих
З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих за Україну, що відбулася на Михайлівській площі в Києві
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті загиблих за нашу країну.
Було оголошено хвилину мовчання, після чого військовий оркестр виконав Державний гімн України. Воїни почесної варти салютували шістьма залпами.
- Нагадаємо, що Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України.
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