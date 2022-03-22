Депутати 28 країн об’єдналися заради України

Спілка вже налічує більш ніж 110 депутатів парламентів з 28 країн, котрі активно працюють, щоб допомогти Україні, як у себе на батьківщині, так і на міжнародному рівні. У заході взяли участь парламентарі багатьох країн, відкрив зібрання Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту та Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України.



"Об'єднання U4U виступатиме в якості міжнародної платформи для політичного керівництва держав Європи, Канади, Сполучених Штатів та інших демократичних країн світу, що дозволятиме безперервний обмін думками та координацію міжнародних ініціатив заради твердої та згуртованої відповіді Заходу на російську військову агресію в Європі" - коментує ідею створення платформи Андрюс Кубілюс, депутат Європарламенту та один з ключових ініціаторів U4U.



Руслан Стефанчук запевнив учасників в підтримці та сприянню цій ініціативі зі сторони українського Парламенту та зауважив, що "..окрім нагальних питань постачання зброї для самозахисту, санкцій, ембарго, фінансової, гуманітарної підтримки тощо, вже є потреба стратегічного планування. Вже зараз виникає питання запровадження значної кількості нових політичних ініціатив на інституційному рівні Європейського Союзу, окремих країн-членів ЄС, та й ширше, в світовому вимірі. Україна хоче, щоб її голос чули. Ми хочемо, щоб не за нас вирішували, а щоб вирішували спільно з нами. Важливим інструментом для забезпечення такого права України є і ця ініціатива".



Депутати зауважили, що через російське вторгнення в Україну, обов'язок парламентарів – продовжувати координувати зусилля для допомоги Україні усіма доступними засобами. "Ми всі переймаймося щодо злочинної путінської війни проти України та людських страждань, які вона принесла, тому ми не втомлюємося підіймати питання постачання зброї, запровадження західних санкцій, майбутніх вливань задля відновлення економіки та реконструкції зруйнованої інфраструктури, євроінтеграції України тощо. Але в найближчі місяці на нас ще чекає багато спільної роботи, як на рівні органів ЄС та держав-членів, так і в усіх західних демократичних країнах, з метою просування ідей, ініціатив та проектів, обміну думками та заохочення громадського суспільства до відстоювання інтересів України" - коментує Андрюс Кубілюс.



Учасники зібрання домовились про розширення ініціативи з залученням нових членів та окреслили кроки для подальшої координації зусиль.