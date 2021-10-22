Депутати "Голосу" заявили про звільнення Железняка з посади голови фракції, він спростовує
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на засіданні парламенту зачитав листа від частини народних депутатів із фракції "Голос" про припинення повноважень Ярослава Железняка як голови фракції. Сам Железняк спростував це
Про це написала у Facebook депутатка з "Голосу" Ольга Стефанишина.
"Роботу фракції "Голос" розблоковано. Сьогодні Ярослава Железняка було звільнено з посади голови фракції. Таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію", – повідомила вона.
Як відомо, цей лист був ініційований 11 із 20 народними депутатами "Голосу".
Також вони звернулися з проханням надати депутатці Олександрі Устіновій можливість тимчасово виконувати обов’язки голови фракції.
За її словами, Железняк був єдиним керівником фракції, "який майже рік обіймав, в порушення закону дві посади – голови фракції та заступника голови комітету". На наступному засіданні фракція має обрати нового керівника і заступника "в цивілізований спосіб".
У свою чергу, Железняк у телеграм-каналі зазначив, що залишається головою фракції.
"Вкотре колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14 голосів для кадрових рішень, та ще й протокол фракції вирішили підробити", – написав він.
У партії "Голос" заявили, що лист, зачитаний у залі парламенту «не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямований виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість".
У партії додали, що, згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання, "рішення про висловлення недовіри голові фракції ухвалюють не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів".
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