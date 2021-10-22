Депутати "Голосу" заявили про звільнення Железняка з посади голови фракції, він спростовує

Про це написала у Facebook депутатка з "Голосу" Ольга Стефанишина.

"Роботу фракції "Голос" розблоковано. Сьогодні Ярослава Железняка було звільнено з посади голови фракції. Таке рішення було ухвалено більшістю фракції ще в липні місяці. Сьогодні його з трибуни зачитав голова Верховної Ради, що автоматично означає: ця людина не очолює нашу фракцію", – повідомила вона.

Як відомо, цей лист був ініційований 11 із 20 народними депутатами "Голосу".

Також вони звернулися з проханням надати депутатці Олександрі Устіновій можливість тимчасово виконувати обов’язки голови фракції.

За її словами, Железняк був єдиним керівником фракції, "який майже рік обіймав, в порушення закону дві посади – голови фракції та заступника голови комітету". На наступному засіданні фракція має обрати нового керівника і заступника "в цивілізований спосіб".

У свою чергу, Железняк у телеграм-каналі зазначив, що залишається головою фракції.

"Вкотре колеги в законах не розібралися, забули про необхідність 14 голосів для кадрових рішень, та ще й протокол фракції вирішили підробити", – написав він.

У партії "Голос" заявили, що лист, зачитаний у залі парламенту «не має жодної юридичної сили, є грубим порушенням законодавства і спрямований виключно на відволікання уваги від ганебних рішень депутатів так званої групи "Справедливість".

У партії додали, що, згідно з положенням про депутатську фракцію політичної партії "Голос" у Верховній Раді дев’ятого скликання, "рішення про висловлення недовіри голові фракції ухвалюють не менше ніж ⅔ голосів від складу фракції, що становить 14 голосів народних депутатів".

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