Депутатці Устіновій впав на голову дверний засов у Верховній Раді

Про це у Facebook повідомила сама Устінова та народна депутатка Ольга Стефанішина.



"Ранок починається не з кави. А з..швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засов", - написала Стефанішина.



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