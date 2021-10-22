Депутатці Устіновій впав на голову дверний засов у Верховній Раді
Народній депутатці партії "Голос" Олександрі Устіновій у Верховній Раді впав на голову дверний засов
Про це у Facebook повідомила сама Устінова та народна депутатка Ольга Стефанішина.
"Ранок починається не з кави. А з..швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову у Верховній Раді впав двірний засов", - написала Стефанішина.
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