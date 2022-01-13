Держава має розвивати власні енергоресурси, щоб виробники не підвищували ціни на продукти, - економіст Новак

Про це він заявив у ефірі "Підсумки" на Еспресо.TV.



"Треба, в першу чергу, нарощувати власне виробництво. Газу, електроенергії і пального, для того, щоб пропонувати на ринок набагато дешевші енергоресурси власного виробництва. Оце має робити держава, а не встановлювати ціну на кінцевий споживчий продукт. Виробник не винен, що у нього такі дорогі енергоресурси і зросла собівартість. Він не може працювати в мінус, він змушений підіймати ціну. І тут не треба звинувачувати, ні торговців, ні виробників", - сказав Новак.



На думку економіста, не можна пояснювати ріст цін лише світовою кон'юнктурою.



"Власний виробник у нас є чи немає? Ви його розвиваєте чи ні? Ви даєте йому стимули чи не даєте? В кінці-кінців, хоча б пільги додаткові у кризовий період можна дати? Набагато простіше і легше махати руками, ми не винні - це світова кон'юнктура. Якщо так - то давайте згорнемо все наше виробництво і у нас - 100% імпорт. А у нас 2/3 потреб газу, наприклад, ми забезпечуємо власниим видобутком", - підсмував Новак.

За даними Держстату, зростання споживчих цін (інфляція) в Україні у 2021 році прискорилося до 10% із 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році.