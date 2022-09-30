Про це повідомив депутат міськради Львова Андріян Гутник в етері Еспресо.

"Зараз якраз днями у жовтні має запрацювати електронний майданчик Агенства лісових ресурсів "ДроваЄ". Що це таке? Фактично кожен громадянин зі свого гаджета може через інтернет вибрати необхідний тип деревини й оплатити його. Якщо у людини немає гаджета, немає можливості це зробити з комп'ютера чи телефону, то практично в усіх лісництвах України зараз вже встановлені термінали. Людина може під'їхати й вибрати, наприклад, хвойні дрова. На сьогодні ціна їх буде за кубічний метр 700–800 грн, твердолистих порід – 1000–1300 грн, все залежить від регіону. Мало залісненим регіонам будуть допомагати області, які мають більше лісових насаджень", - сказав Андріян Гутник.

Депутат міської ради Львова зазначив, що кожен українець зможе придбати до 15 кубічних метрів дров.

"Крім того, на цій електронній платформі "ДроваЄ" можна буде замовити кількість до 15 метрів кубічних.Таку кількість дров зможе купити кожен громадянин України для опалення своїх чи виробничих приміщень, чи помешкання, навіть вказати адресу й орієнтовну дату, коли державні лісові господарства змогли б у зручний для вас день їх привезти", - додав він.

Люди мають знайти місце, де вони можуть перебувати у випадку відсутності тепла та світла в опалювальний сезон.