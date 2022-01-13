Держстат: у 2021 бензин на АЗС подорожчав на понад 20%, автогаз - на 50%
За даними Державної служби статистики, ціни на бензин на АЗС у 2021 зросли на понад 20%, а на автогаз - на 50%
Про це йдеться у даних Держастату.
За даними статистичного відомства, в грудні 2021 в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 грн за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 грн за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 грн за літр.
Скраплений газ для автомобілів подорожчав на 50,5% - до 19,1 грн за літр.
- Нагадаємо, за даними Держстату, за минулий рік ціни в Україні зросли на 10% - рекордний показник з 2017.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.68
Купівля 27.68Продаж 27.94
-
EUR
Купівля 31.53Продаж 31.98
- Актуальне
- Важливе