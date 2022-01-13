Держстат: у 2021 бензин на АЗС подорожчав на понад 20%, автогаз - на 50%

Про це йдеться у даних Держастату.



За даними статистичного відомства, в грудні 2021 в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 грн за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 грн за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 грн за літр.



Скраплений газ для автомобілів подорожчав на 50,5% - до 19,1 грн за літр.





Нагадаємо, за даними Держстату, за минулий рік ціни в Україні зросли на 10% - рекордний показник з 2017.