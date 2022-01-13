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Держстат: у 2021 бензин на АЗС подорожчав на понад 20%, автогаз - на 50%

13 січня, 2022 четвер
13:14
Економіка бензин

За даними Державної служби статистики, ціни на бензин на АЗС у 2021 зросли на понад 20%, а на автогаз - на 50%

Про це йдеться у даних Держастату.

За даними статистичного відомства, в грудні 2021 в порівнянні з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 24,4% до 29,6 грн за літр, бензин А-95 на 22,1% до 30,5 грн за літр, дизельне паливо - на 23,1% до 29,6 грн за літр.

Скраплений газ для автомобілів подорожчав на 50,5% - до 19,1 грн за літр.

  • Нагадаємо, за даними Держстату, за минулий рік ціни в Україні зросли на 10% - рекордний показник з 2017.

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