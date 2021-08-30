ДФС вручила підозри посадовцям Київпастрансу за розтрату 13 млн грн

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Слідчим СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора оголошено про підозру громадянам України - службовим особам КП "Київпастранс" та "Дирекція по будівництву та утриманню об'єктів транспорту та допоміжної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за попередньою змовою з директором однієї з ТОВ та іншими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів по договору підряду на виконання робіт, укладеному між КП "Київпастранс" та ТОВ, здійснили розтрату коштів КП "Київпастранс" у розмірі 13 208 558,74 грн.

Запобіжний захід підозрюваним не обирався.



Нагадаємо, що 16 серпня прокуратура проводила нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

Крім того, мер Кличко заявив, що "Масові обшуки мають створити підґрунтя для призначення головою КМДА "зальотного ставленика".

Згодом, правоохоронці провели обшук у департаменті освіти і науки Київської міської державної адміністрації.

Також прокуратура спільно з Державною фіскальною службою провела обшуки на столичних комунальних підприємствах "Інформатика" та "Київміськсвітло".

Також правоохоронці провели обшуки у приміщенні Управління туризму Київської міської державної адміністрації

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