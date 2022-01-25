Дії Росії загрожують не лише Україні, вони підривають європейську систему безпеки, - віцепрезидентка ПА НАТО

Про це під час зустрічі у форматі Міжпарламентської ради Україна-НАТО 24 січня заявила віцепрезидентка Парламентської асамблеї НАТО Мімі Коделі (Албанія), повідомляє Укрінформ.



"Ми маємо бути чіткими в тому, що криза, перед якою ми постаємо, - вона торкається не лише України. Дії Росії спрямовані на те, щоб кинути виклик міжнародному порядку. Цей порядок був створений після завершення Другої світової війни саме для того, щоб ми ніколи більше не відчули знову наслідки військової агресії", - наголосила Коделі.



Віцепрезидентка додала, що саме парламентарії мають пряму відповідальність за розгляд питань, пов’язаних з економічними санкціями.



За її словами, парламентська асамблея НАТО підтримує активні дипломатичні зусилля союзників, у тісній координації з Україною, щоб стримати подальшу російську агресію та запобігти конфлікту.



Разом з тим, зауважила Коделі, глибоке занепокоєння парламентаріїв викликає той факт, що Росія не виявляє жодних ознак намірів або бажання провести деескалацію. Навпаки, кожен день приносить нову інформацію щодо посилення військового тиску з боку РФ та її подальших спроб дестабілізувати Україну.



"Усі демократичні країни та організації мають об'єднатися для захисту фундаментальних принципів, права кожної суверенної держави обирати власний шлях. Це змістовне послання, яке політики Парламентської асамблеї НАТО постійно надсилали після незаконної та насильницької анексії Криму (Росією) в 2014 році, і саме це послання ми повторюємо сьогодні", - підкреслила віцепрезидентка ПА НАТО.



В НАТО оголосили збільшення військової присутності у Східній Європі у зв'язку із загрозою вторгнення Росії в Україну.