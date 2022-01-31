"Динамо" оголосило про трансфер форварда в іспанський клуб
Венесуельський форвард "Динамо" Ерік Рамірес перейшов у іспанський "Спортінг Хіхон"
Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Орендна угода Раміреса в "Хіхоні" розрахована до кінця сезону 2021/2022, у іспанського клуба є опція викупу контракта гравця.
У поточному сезоні 23-річний форвард провів за "Динамо»" зіграв 7 матчів, забив 1 гол і віддав 1 асист. Ерік Рамірес став гравцем "Динамо" у липні 2021-го, за нього заплатили 3 млн євро.
У складі хіхонського клубу грають українці Богдан Мілованов та Василь Кравець. "Спортінг" займає 12-е місце в Сегунді - другому іспанському дивізіоні.
- У жовтні нападник "Динамо" і збірної Венесуели Ерік Рамірес відзначився голом у ворота Бразилії в матчі кваліфікації ЧС-2022.
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