"Динамо" перемогло "Інгулець" у перенесеному матчі УПЛ
У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ київське "Динамо" перемогло "Інгулець"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Дублем у ворота "Інгульця" відзначився Віктор Циганков.
Єдиний м'яч для клубу з Петрового забив Артем Сітало. 33-річний форвард забив гол на 62-й хвилині.
"Дніпро-1" зіграв 12 матчів, має 32 очка та лідирує в УПЛ. "Шахтар" з 27 пунктами йде другим та має гру в запасі.
"Зоря", "Динамо" і "Олександрія" мають по 23 бали і ділять 3-5 позиції.
Українська Прем'єр-ліга
1-й тур
17 листопада
"Інгулець" - "Динамо" 1:2
Голи: Сітало, 62 - Циганков, 32 (пен.), 45+1
- 13 листопада перед матчем між "Шахтарем" та "Зорею" арбітр Катерина Монзуль на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м'яча.
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