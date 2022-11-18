Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Динамо" з рахунком 2:1. Дублем у ворота "Інгульця" відзначився Віктор Циганков.

Єдиний м'яч для клубу з Петрового забив Артем Сітало. 33-річний форвард забив гол на 62-й хвилині.

"Дніпро-1" зіграв 12 матчів, має 32 очка та лідирує в УПЛ. "Шахтар" з 27 пунктами йде другим та має гру в запасі.

"Зоря", "Динамо" і "Олександрія" мають по 23 бали і ділять 3-5 позиції.

Українська Прем'єр-ліга

1-й тур

17 листопада

"Інгулець" - "Динамо" 1:2

Голи: Сітало, 62 - Циганков, 32 (пен.), 45+1

13 листопада перед матчем між "Шахтарем" та "Зорею" арбітр Катерина Монзуль на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м'яча.

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