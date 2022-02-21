"Динамо" перемогло латвійський клуб в останньому матчі на зборах у Туреччині

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 21 лютого, "Динамо" провело заключний спаринг на третьому зборі. Після першого тайму кияни програвали 0:1, але на 65-й хвилині зуміли перевернути хід гри.



Рахунок зрівняв Владислав Ванат, а за 2 хвилини Микола Шапаренко забив переможний м'яч. Матч завершився із рахунком 2:1.



Контрольний матч



21 лютого



"Динамо" – РФШ 2:1



Голи: Ванат, 65, Шапаренко, 67 - Мареш, 21



Повний матч:



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