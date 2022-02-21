"Динамо" перемогло латвійський клуб в останньому матчі на зборах у Туреччині
У заключному матчі на тренувальному зборі в Туреччині київське "Динамо" перемогло латвійський РФШ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 21 лютого, "Динамо" провело заключний спаринг на третьому зборі. Після першого тайму кияни програвали 0:1, але на 65-й хвилині зуміли перевернути хід гри.
Рахунок зрівняв Владислав Ванат, а за 2 хвилини Микола Шапаренко забив переможний м'яч. Матч завершився із рахунком 2:1.
Контрольний матч
21 лютого
"Динамо" – РФШ 2:1
Голи: Ванат, 65, Шапаренко, 67 - Мареш, 21
Повний матч:
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