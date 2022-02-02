"Динамо" продало захисника в Угорщину за 700 тис. євро

Про це повідомляє офіційний Instagram "Динамо".



Футболіст "Динамо" Артем Шабанов підписав з "Фехерваром" повноцінний контракт до 2024 року. Угорський клуб заплатив киянам 700 тис. євро. Заробітна плата 29-річного центрбека - не повідомляється.



Шабанов перейшов до "Динамо" з донецького "Олімпіка" у 2018 році. У цьому сезоні українець провів за киян 8 матчів і забив 1 гол.



За угорський "Фехервар" вже виступають троє українців - Іван Петряк, Богдан Леднєв і Євген Макаренко.

Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".