"Динамо" продало захисника в Угорщину за 700 тис. євро
Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов перейшов в угорський "Фехервар"
Про це повідомляє офіційний Instagram "Динамо".
Футболіст "Динамо" Артем Шабанов підписав з "Фехерваром" повноцінний контракт до 2024 року. Угорський клуб заплатив киянам 700 тис. євро. Заробітна плата 29-річного центрбека - не повідомляється.
Шабанов перейшов до "Динамо" з донецького "Олімпіка" у 2018 році. У цьому сезоні українець провів за киян 8 матчів і забив 1 гол.
За угорський "Фехервар" вже виступають троє українців - Іван Петряк, Богдан Леднєв і Євген Макаренко.
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що нападник "Динамо" Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.19
Купівля 28.19Продаж 28.47
-
EUR
Купівля 31.76Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе