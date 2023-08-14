Про це розповів директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі Еспресо.

Він прокоментував публікацію видання Wall Street Journal про те, що західні країни почали замислюватись про контрнаступ України, який міг би розпочатись навесні 2024 року,

"Звісно, одним із суб'єктів впливу є наш інформаційний простір. Якщо ми говоримо про американські видання, то більше це розраховано на виборців. Це може бути свідченням початку невдовзі активної виборчої кампанії в США. Всі готуються буквально за декілька тижнів дати потужний старт тому", - сказав Рябих.

Експерт додав, що Україна є одним із важливих елементів цієї кампанії, але не вирішальним.

"Це також може бути продиктовано розумінням того, що питання допомоги Україні потрібно буде вирішувати. Воно буде залишатися ще достатньо актуальним, щоб впливати не лише на внутрішню політику США, а й на всю конфігурацію безпекової ситуації у світі", - підсумував він.