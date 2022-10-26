Тема програми: "Дисиденти: непрочитані тексти й непочуті голоси".

Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:

Що означав український дисидентський рух в СРСР?

Як українська національна ідея у 60-70 роках стала правозахисною?

50 років Арештованій коляді. За що «викошували інтелігенцію» і карали засновників Української Гельсінської спілки?

Як сьогодні живеться дисидентам радянських часів?

Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.

"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.

Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.

Дарія Гірна – українська журналістка, телеведуча, авторка документальних фільмів, Директорка Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР).

Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).