"Дисиденти: непрочитані тексти і непочуті голоси". Дарія Гірна в онлайн-проєкті "Власні назви"
26 жовтня о 19:00 відбудеться дев’ятнадцятий ефір онлайн-проєкту Мирослави Барчук "Власні назви", гостею якого стане Дарія Гірна, журналістка, телеведуча, Директорка Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР)
Тема програми: "Дисиденти: непрочитані тексти й непочуті голоси".
Під час розмови ми будемо шукати відповіді на такі запитання:
- Що означав український дисидентський рух в СРСР?
- Як українська національна ідея у 60-70 роках стала правозахисною?
- 50 років Арештованій коляді. За що «викошували інтелігенцію» і карали засновників Української Гельсінської спілки?
- Як сьогодні живеться дисидентам радянських часів?
Трансляція події відбуватиметься на Facebook-сторінках та YouTube-каналах PEN Ukraine та espreso.tv.
"Власні назви" – це серія коротких онлайн-розмов з інтелектуалами, лідерами суспільної думки, письменниками, митцями, релігійними діячами, правозахисниками. Це експертний погляд, точка зору, відповідь на конкретні, актуальні питання. Особиста оптика гостей програми щодо подій сьогодення.
Мирослава Барчук – журналістка, телеведуча. У професії з середини 1990-х років. Працювала на "5 каналі", ТВі, "Еспресо", була редакторкою журналу Welcome to Ukraine. З 2019 року є ведучою суспільно-політичного токшоу "Зворотний відлік" на суспільному телеканалі Перший. Лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе. Членкиня Українського ПЕН.
Дарія Гірна – українська журналістка, телеведуча, авторка документальних фільмів, Директорка Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР).
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізується за підтримки Шведського ПЕН (Svenska PEN).
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