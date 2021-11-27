Дивіться на телеканалі ЕСПРЕСО спецпроект до 88-х роковин Голодомору в Україні
Сьогодні Україна та світ вшановують пам'ять жертв Голодомору. Ця пам’ять єднає українців у нашій державі та в інших країнах, де вони живуть. Вона стала важливим елементом національної ідентичності
Ця пам’ять важлива також як застереження, що може статися із народом, який не зумів захистити своєї свободи. Ми не забули жахи 1932-1933 і готові нині захищати свою незалежність зі зброєю в руках.
Визнання Голодомору геноцидом українського народу парламентами інших держав, окремими регіонами є дуже важливим, бо це підкреслює тяглість тієї війни, яку протягом століть ведуть проти України спочатку колонізатори, а нині - агресори. І для нас надзвичайно важливо, щоб усе, що ми робимо для вшанування пам’яті загиблих, почули не лише наші громадяни, а почув весь світ.
Сьогодні довкола теми голодомору продовжується інформаційна війна і Росія досі використовує ключові міфи, створені нею, як підстави для твердження про Україну як “фейлд стейт” і поширює це закордоном.
Саме про ці проблеми, а також про те, як українці відновлювали пам’ять і як розповідають світові про злочин геноциду і водночас комунікують злочинну суть тоталітаризму і потребу захисту прав людини йтиметься у спецпроєкті Центру досліджень визвольного руху, ВГО “Всеукраїнський демократичний форум” і телеканалу "Еспресо".
Ми сподіваємося, що такий проєкт стане черговим доказом, що Україна завжди пам’ятатиме про Голодомор не тільки як про одну з найбільших трагедій українського народу, а й демонструватиме силу нашого народу та дозволить попередити повторення подібних злочинів у майбутньому.
У 88-і роковини Голодомору в Україні у пам’ять про мільйони загиблих ми пропонуємо глядачам змістовні розмови:
Чому Україні важливе міжнародне визнання Голодомору? Якою була роль діаспори для прориву інформаційної блокади про комуністичний злочин? О 17.05 поговоримо про це з Максимом Майоровим, експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Ганною Гопко, громадською діячкою і журналісткою, та Олексієм Гаранем, професором кафедри політології НаУКМА.
Як Україна пригадувала Голодомор? Як суспільство реагувало на відкриття правди про злочин комуністів? Яким є ставлення українців до цієї теми на 30-му році незалежності? Про це о 18.10 поговорять публіцист Віталій Портников, депутат, історик і дослідник архівів КГБ Володимир В‘ятрович та Тетяна Лишневець, виконавча директорка фонду Музею Голодомору.
Також не пропустіть ексклюзивне інтерв‘ю з Агнєшкою Голланд, польською режисеркою фільму про Гарета Джонса “Ціна правди” у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" ( початок програми о 20.00).
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