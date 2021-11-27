Дивіться на телеканалі ЕСПРЕСО спецпроект до 88-х роковин Голодомору в Україні 

Ця пам’ять важлива також як застереження, що може статися із народом, який не зумів захистити своєї свободи. Ми не забули жахи 1932-1933 і готові нині захищати свою незалежність зі зброєю в руках.



Визнання Голодомору геноцидом українського народу парламентами інших держав, окремими регіонами є дуже важливим, бо це підкреслює тяглість тієї війни, яку протягом століть ведуть проти України спочатку колонізатори, а нині - агресори. І для нас надзвичайно важливо, щоб усе, що ми робимо для вшанування пам’яті загиблих, почули не лише наші громадяни, а почув весь світ.



Сьогодні довкола теми голодомору продовжується інформаційна війна і Росія досі використовує ключові міфи, створені нею, як підстави для твердження про Україну як “фейлд стейт” і поширює це закордоном.



Саме про ці проблеми, а також про те, як українці відновлювали пам’ять і як розповідають світові про злочин геноциду і водночас комунікують злочинну суть тоталітаризму і потребу захисту прав людини йтиметься у спецпроєкті Центру досліджень визвольного руху, ВГО “Всеукраїнський демократичний форум” і телеканалу "Еспресо".



Ми сподіваємося, що такий проєкт стане черговим доказом, що Україна завжди пам’ятатиме про Голодомор не тільки як про одну з найбільших трагедій українського народу, а й демонструватиме силу нашого народу та дозволить попередити повторення подібних злочинів у майбутньому.



У 88-і роковини Голодомору в Україні у пам’ять про мільйони загиблих ми пропонуємо глядачам змістовні розмови:



Чому Україні важливе міжнародне визнання Голодомору? Якою була роль діаспори для прориву інформаційної блокади про комуністичний злочин? О 17.05 поговоримо про це з Максимом Майоровим, експертом Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, Ганною Гопко, громадською діячкою і журналісткою, та Олексієм Гаранем, професором кафедри політології НаУКМА.



Як Україна пригадувала Голодомор? Як суспільство реагувало на відкриття правди про злочин комуністів? Яким є ставлення українців до цієї теми на 30-му році незалежності? Про це о 18.10 поговорять публіцист Віталій Портников, депутат, історик і дослідник архівів КГБ Володимир В‘ятрович та Тетяна Лишневець, виконавча директорка фонду Музею Голодомору.



Також не пропустіть ексклюзивне інтерв‘ю з Агнєшкою Голланд, польською режисеркою фільму про Гарета Джонса “Ціна правди” у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" ( початок програми о 20.00).





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