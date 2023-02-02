"Для нього було найголовнішим переїхати в іншу країну": агент пояснив, чому Кендзьора покинув "Динамо"
Польський захисник Томаш Кендзьора дуже хотів покинути київське "Динамо" через війну в Україні
Про це повідомляє SportoweFakty.
"Він тренувався і жив у місці, де йдуть регулярні бойові дії, де літають безпілотники, є бомбардування міста. Це мало величезний вплив на його психіку та функціонування. Ми зробили все, щоб знайти Томашу клуб в країні, де він міг би зосередитися тільки на виступах на полі. Для нас і для нього найголовніше те, що він змінив країну і більше не в центрі війни", - сказав футбольний агент Шимон Пакановський.
Томаш Кендзьора грав за "Динамо" з 2017 року. Наступні пів року поляк проведе в оренді у грецькому ПАОКу. У цьому сезоні захисник зіграв 18 матчів і віддав 2 асисти.
З "Динамо" Кендзьора виграв УПЛ і двічі брав Кубок України. Загалом провів за київський клуб 198 матчів, забив 7 голів і віддав 20 асистів.
Transfermarkt оцінює поляка у 3,5 млн євро.
- 31 січня центральний захисник київського "Динамо" Ілля Забарний перейшов у англійський "Борнмут".
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