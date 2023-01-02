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Війна з Росією: хроніка
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Інтерв’ю

Для Путіна потрібно створити новий міжнародний трибунал, - Курт Волкер

2 січня, 2023 понедiлок
19:09
Статті Курт Волкер

Курт Волкер, колишній посол США в НАТО та спецпредставник держдепу США з питань України в інтерв'ю Володимиру Остапчуку для програми “Spotlight Ukraine” на телеканалі Еспресо розповів про можливості РФ та перспективи перемоги України

Путін заявив, що Росія вивчає зброю, яку Захід надає Україні, і переконаний, що це лише продовжить війну. Крім того, він наголошує, що Росія знайде, чим відповісти. Яка відповідь може бути?

Чудове питання, я вважаю, що Росія вже кинула в цю війну все, що могла: призовників, в'язнів, всю свою військову техніку, іранську військову техніку. Я не впевнений, що їм залишилося ще щось кидати. Звичайно, вони будуть говорити такі речі, намагаючись переконати Захід, щоб той засумнівався і не передавав зброю. Але насправді ми маємо віддавати Україні все, що можемо, щоб вона якомога швидше виграла цю війну.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія відмовляється від переговорів з Україною на основі "формули миру", яку пропонує президент Володимир Зеленський. Він вдавався до залякувань, мовляв, щодо території Росії усе вирішить російська армія. Скільки триватиме війна Росії проти України?

У заяві Лаврова дуже багато смішного. По-перше він припускає, що російська армія може вирішити проблему. Російська армія на межі провалу, їй справді важко. По-друге, це дежавю в його заявах, тому що це нагадує мені час, коли я був спеціальним представником Державного департаменту США з питань України. В той час Росія робила вигляд, що України не існує, і вони можуть вести переговори лише із Заходом, зі США, a Україна не є стороною жодних переговорів і не має легітимності чи представництва. Подібне вони знову говорять через заяви Лаврова. Зараз вони хочуть вести переговори з Україною, країну яку вони атакують, але вести переговори через інших, а цього просто не відбудеться.

Чи можливі переговори з Росією?

Зрештою, можливі, але я не бачу цього зараз. Я вважаю, що умови, які Україна поставила для переговорів дуже справедливі. Повинна бути основа майбутньої безпеки, основа енергетичної та продовольчої безпеки, має бути повне виведення російських військ, відповідальність за військові злочини. Усе це є обґрунтованими очікуваннями від України. Зараз Росія не має наміру погоджувати їх. Протягом року війна триватиме, сили росіян мають бути розбиті, оскільки ми бачимо, що це посилить тиск на Росію та змусить їх до реальних переговорів.

Як на цьому етапі Росія може відреагувати на систему «Patriot»?

Я не думаю, що вони дійсно можуть якось реагувати. Вони ввели на поле бою всі свої сили та техніку, які зараз у них є. Єдине, що вони можуть зробити для ескалації, це застосувати ядерну та біологічну зброю, яка, як вони знають, знищить їх самих. Зробить територію, яку вони намагаються завоювати, непридатною для проживання та спричинить негайну відповідь з боку інших країн. Здається, вони не збираються цього робити. Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше. Крім того, я не розумію, які можуть бути заперечення проти того, щоб системи Patriot надавалися Україні. Ці системи оборонні, щоб допомагати захистити цивільне населення та цивільну інфраструктуру. Заперечуючи, Росія майже стверджує, що вона мала право напасти на Україну, що, звісно, ​​є неприйнятним відповідно до законних методів Міжнародного Правосуддя.

Поговоримо трохи про президента Путіна. Чи існують якісь інструменти, щоб притягнути Путіна до відповідальності та змусити його припинити цю жорстоку війну?

І так, і ні. Існуючих правових механізмів у міжнародному праві буде недостатньо, щоб притягнути Путіна та російський режим до відповідальності та нести відповідальність за військові злочини. Через право вето Росії в ООН буде важко створити новий трибунал ООН. Міжнародний Кримінальний Суд (МКС) є організацією, членом якої не є Росія, а США. Тому Міжнародний суд не підходить для цього. Потрібен спеціальний трибунал, і це має бути зроблено без Росії, тому що Росія тут виступає в ролі злочинця. Це створення нових умов у міжнародному праві схоже на те, що було зроблено з Нюрнберзьким процесом, створення нового механізму. Дуже важливим є те, що ми вже робимо: збираємо дані, докази, опитуємо людей, фотографуємо, визначаємо віддані накази, ланцюжок командування, об’єднуємо всі юридичні справи, необхідні для доведення вчинених воєнних злочинів та притягнення особистої відповідальності Путіна та інших російських військових. Робота триває зараз і принесе вагомий результат пізніше, коли буде створено новий трибунал.

Останнє питання. Скільки Україна може протриматися в цій складній ситуації?

Я не думаю, що є такий сценарій, за якого Україна не протримається. Україна є суверенна незалежна держава, її народ – рішучий і стійкий, знає, що вони –   українці, не переконають в цьому росіян. Думка про те, що Україна зникне або здасться, неможлива. Нам потрібно переконатися, що Україна здатна воювати якомога краще і якнайшвидше повернути свою територію, що допоможе найшвидше завершити війну.

Україна
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
війна з Росією
НАТО
США
Військові новини
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