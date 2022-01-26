"Для уникнення аварій системи безпеки не чіпали": хакери Білорусі заявили про атаку мереж залізниці, щоб завадити руху військ РФ
Група хакерів з Білорусі "Кіберпартизани" заявили, що влаштували кібератаку на комп'ютерну мережу Білоруської залізниці
Про це вони написали в Telegram.
За словами хакерів, вони мали намір уповільнити роботу залізничної мережі, через яку РФ переміщує до Білорусі свої війська нібито для навчань.
Щоб довести свої слова, зловмисники опублікували скріншоти сервера бекапів під час їхнього знищення. Також хакери зауважили, що не чіпали "автоматику та системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій".
Крім того, вони згодні передати ключі шифрування, якщо будуть звільнені 50 політв'язнів, яким найбільше потрібна медична допомога, а також припинені перекидання військ РФ до Білорусі.
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