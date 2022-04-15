Дніпро приєднається до перейменування вулиць з російськими назвами, – мер

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов в ефірі ДніпроTV.

"По всій країні йде масова дерусифікація. І ми відмовлятимемося від російських географічних назв. Знаєте у чому проблема? Коли ми підняли кількість таких вулиць, їхня така кількість, що у нас навіть нових найменувань немає. Їх просто десятки – всякі Барнаульські, Абхазькі. Усі, мабуть, не встигнемо перейменувати на цій сесії", – сказав Філатов.



За його словами, у списку на перейменування близько 20-25 вулиць міста.



Найближча сесія міської ради Дніпра запланована на середу, 20 квітня. Філатов упевнений, що всі депутати рішення з перейменування підтримають.



Нагадаємо, Київська рада перейменувала сквер на честь дружби між Києвом та Москвою у Голосіївському районі міста, тепер це сквер "Героїв Маріуполя".

У Франківську дерусифікували 25 вулиць. Тепер там також є вулиця на честь Героїв Маріуполя, яка була колишньою вулицею Лермонтова. Крім того, тепер у місті з'явилось кілька десятків вулиць, які перейменували на честь культурних, політичних та наукових діячів України.

Крім того, у Чернівцях планують перейменувати низку вулиць та провулків, а в Рівному вже навіть перейменували перші вулиці, пов'язані з країною-агресором.

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