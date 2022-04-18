Дніпропетровщина прихистила 4 ВНЗ та 4 технікуми з Донецької та Луганської областей, - голова ОДА
4 ВНЗ та 4 технікуми з Донецької та Луганської областей "переїхали" на територію Дніпропетровщини
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
За попередньою інформацією, станом на 18 квітня Дніпропетровська область прихистила на своїй території 4 вищих навчальних заклада та 4 технікуми з Донеччини та Луганщини, будівлі яких або було зруйновано російськими снарядами, або перебували під постійними обстрілами.
Наразі кількість евакуйованих на Дніпропетровщину викладачів складає 300 осіб.
За словами очільника ОДА, до регіону переїхали Східноукраїнський університет ім. В. Даля, Донбаський педуніверситет, Горлівський інститут іноземних мов, Приазовський технічний університет, Слов’янський хіміко-механічний технікум, Дружківський фаховий коледж, Бахмутський педагогічний та Бахмутський коледж транспортної інфраструктури.
"Ми своїх у біді не залишаємо", - коментує Резніченко.
Наразі викладачі відновлюють дистанційні заняття зі своїми студентами.
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