Про це повідомили в telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"Прокурори у суді довели, що з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну мешканка Лисичанська передавала ворогу координати розташування у місті військовослужбовців та техніки ЗСУ",- йдеться у повідомленні.

Окрім цього встановлено, що після того, як жінка передавала "цілі", РФ масовано обстрілювала позиції українських військових.



"Також засуджена була одним із модераторів телеграм-групи, де обмінювалися розвідданими про дислокацію та пересування ЗСУ на території Луганщини. У ній обговорювалися обстріли Лисичанська та Сєвєродонецька з позначенням адрес та місць влучання снарядів, а отримані відомості модератори надсилали ворогу", - повідомляє Офіс генерального прокурора.



Жінку затримали на початку квітня 2022 року. У ході судового розгляду засуджена пояснила, що діяла через негативне ставлення до державної влади України.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лисичанської окружної прокуратури Луганської області суд визнав жінку винною у колабораціонізмі (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Її засуджено до 12 років позбавлення волі.

12 вересня Служба безпеки України оголосила підозру лучанину, який підтримував дії держави-агресора, а також виправдовував і самих окупантів.

13 вересня стало відомо, що перед судом постане "завідувач Старобільського відділення судово-медичної експертизи Луганського республіканського бюро судово-медичної експертизи ЛНР".

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