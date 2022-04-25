До Києва повернулись 16 диппредставництв, у столиці знешкоджено 866 вибухонебезпечних предметів, - голова МВА Жирнов

Про це він заявив у ефірі всеукраїнського телемарафону, передає Еспресо.TV.



"Наразі звучить цифра про повернення 16 дипломатичних представництв. І щодня від представників різноманітних країн, зокрема від Сполучених Штатів і Великої Британії, ми чуємо, що вони теж планують повернутися і відновити свою роботу", - сказав Жирнов.



Очільник ВА додав, що повернення посольств означає, що безпосередньої загрози захопленню столиці наразі немає.



"Важливим є двостороння співпраця із країнами, заключення договорів, контрактів і послам необхідно перебувати на місці. Для киян – це хороший сигнал, що життя у столиці відновлюється", - зазначив він.



Водночас Жирнов повідомив, що загроза ракетних ударів зберігається доти, доки в країні йде війна.



"З 11 квітня повітряна тривога в столиці лунала 36 разів. Важливо розуміти, що розбирання завалів - це довготривалий та непростий процес. Так як необхідно виконати великий обсяг робіт, починаючи з розбирання пошкоджених конструкцій і закінчуючи вивезенням сміття. Київські рятувальники разом із працівниками ДСНС щодня виконують великий обсяг робіт, крім цього вони цілодобово приймають виклики та оперативно на них реагують", - додав голова МВА.



Він заявив, що ситуація по розбиранню завалів під контролем.



"Сил працівників комунальних служб та ДСНС вистачає. Ми закликаємо всіх добровольців та небайдужих, хто проживає поруч та може допомогти комунальникам та рятувальникам. Тривалість всіх робіт буде залежати від того, чи будуть повторюватися удари та оперативної обстановки. За час повномасштабної війни підрозділами ДСНС виявлено, вилучено та знищено 866 вибухонебезпечних предметів. У тому числі - 2 авівабомби. Обстежено та очищено територію площею біля 14,5 га", - підсумував Жирнов.

У МЗС України повідомили, що станом на 18 квітня, у Києві працюють 15 дипломатичних представництв.