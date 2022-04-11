До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів
До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів
Про це повідомляє у твіттері повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
За попередньою інформацією, 11 квітня до України прибув спецзагін французьких жандармів. Вони допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів російських військових, скоєних на Київщині.
"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва", - пише де Понсен.
Посол також наголосив, що Франція - перша країна, яка пропонує такого виду допомогу.
Також за його словами загін почне роботу з 12 квітня.
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