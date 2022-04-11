English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів

До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів

11 квітня, 2022 понедiлок
12:34
війна з Росією

До Львова прибув загін французьких жандармів, які допомагатимуть у розслідуванні російських воєнних злочинів

Про це повідомляє у твіттері повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

За попередньою інформацією, 11 квітня до України прибув спецзагін французьких жандармів. Вони допомагатимуть у розслідуванні воєнних злочинів російських військових, скоєних на Київщині.

"З гордістю вітаємо у Львові загін технічних та наукових жандармів, які прибули на допомогу своїм побратимам у розслідуванні військових злочинів, скоєних навколо Києва", - пише де Понсен.

Посол також наголосив, що Франція - перша країна, яка пропонує такого виду допомогу.
Також за його словами загін почне роботу з 12 квітня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Львів
Франція
Етьєн де Понсен
Світ
Читайте також:
окупанти
10 квітня, 2022 неділя
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Ізюма та встановити повний контроль над Маріуполем, - Генштаб ЗСУ
Тетяна Чорновол
10 квітня, 2022 неділя
"Ми вже танків не боїмося і у нас вже казати, що ти підбив тільки один танк - сором", - екснардепка, а нині офіцер та командир ПТРК "Стугна" Тетяна Чорновол
Виктор Орбан
10 квітня, 2022 неділя
Сміхом із подій у Бучі Орбан вирив сам собі яму, - Дещиця
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.06
  • EUR
    Купівля 31.76
    Продаж 32.88
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
11 квітня
13:54
На Київщині за добу затримали 8 мародерів, - голова ОВА
13:53
Прикордонники взяли під контроль окремі ділянки українського кордону на раніше окупованих територіях, – ДПСУ
13:48
Сенат США
У березні за програмою для біженців у США потрапили 12 українців
13:32
Невідомі у цивільному знищили в окупованому Херсоні меморіал "Слава Україні!", – ЗМІ
13:25
Європейські провайдери вмикають Еспресо в свої мережі
13:25
Ексклюзив
Рефат Чубаров
У Ростові щоденні судилища кримських татар, – Чубаров
13:08
нафта
У шостому пакеті санкцій ЄС проти РФ є пункт про обмеження на експорт нафти, - очільник МЗС Литви
12:53
Європейська Солідарність
Вимагаємо повернути в ефір Еспресо, Прямий і 5 канал та покарати винних в інформаційній диверсії, яка підриває єдність України – заява фракції "Європейська Солідарність"
12:45
Ексклюзив
окупанти
Росіяни - це нацисти, які вбивають цивільне населення. Вони - не друга армія світу та бояться воювати проти ЗСУ, - канадський снайпер Валлі
12:35
Мінцифра
В Україні запрацювала безкоштовна платформа для релокації бізнесу
12:33
Маріуполь
Зеленський заявив про десятки тисяч загиблих у Маріуполі
12:14
Швейцарія українські біженці
Швейцарія не встановлюватиме обмеження для кількості українських біженців в країні
12:13
голова Донецкої ВА Павло Кириленко
Очільником новоствореної Костянтинівської міської військової адміністрації став Олексій Рослов, - Донецька ОВА
12:01
Ексклюзив
Марін Ле Пен
Агітаційний поворот тем дав зростання рейтингу Марін Ле Пен, - політтехнолог
12:00
ЄС Україна
Не десятиріччя і не п’ятирічки: В Офісі президента розповіли, коли варто чекати на вступ України до ЄС
11:28
Кулеба
Москва розгортає масштабну дезінформаційну кампанію, аби зірвати постачання зброї до України, - Кулеба
11:28
Рубіжне
Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі
11:18
школа обстріл
"Дії окупантів спрямовані на ускладнення звільнення міста для ЗСУ": Денісова про те, що росіяни змушують дітей ходити у школу на межі ведення боїв
11:12
Ексклюзив
Франція
Російські агенти впливу у Франції намагаються змінити думку французів щодо війни в Україні, - Акерман
11:05
Societe Generale
Один з найбільших французьких фінансових конгломератів Société Générale покидає російський ринок
11:03
Ти хто
Диверсанти не пройдуть: YouControl створив застосунок "TyHto" для миттєвої перевірки осіб
10:58
Порошенко передав бійцям 206-го батальйону тероборони військове спорядження та автомобіль
10:56
Ericsson
Телекомунікаційна компанія Ericsson оголосила, що залишає російський ринок
10:48
У Романівці на Київщині відкрили для проїзду тимчасовий насипний міст
10:41
Кордон
До України з-за кордону за добу повернулася понад 31 тисяча осіб - Держприкордонслужба
10:33
Увага міни
Росіяни активно використовують на Харківщині міни відкладеної дії, - голова ОВА Синєгубов
10:11
Південний міст
Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту
10:01
Ірина Верещук
На 11 квітня в Україні погодили 9 гуманітарних коридорів
09:53
З початку повномасштабної війни в Україні загинуло 183 дитини, - Денісова
09:37
З початку повномасштабної війни до Естонії прибули близько 30 тис. українських біженців
09:27
Окупанти з метою взяття Маріуполя можуть застосувати фосфорні бомби в Донецькій області, - британська розвідка
09:07
техніка окупантів
Понад 19 500 військових, 1923 ББМ, 725 танків і 154 літаки: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ від початку повномасштабної війни проти України
09:01
Binance
Binance випустить криптовалютну картку для українських мігрантів
08:50
Карітас роздасть 20 000 продуктових наборів постраждалим від війни
08:40
Окупанти обстріляли ще одну залізничну станцію на сході України: пошкоджено 5 локомотивів і колії
08:19
Італія виділила €610 млн на підтримку українських біженців
08:15
Австралія
Австралія надасть Україні додаткову військову допомогу на $20 млн, - посол
08:04
Ексклюзив
російська ракета Харків
Росіяни за 10 квітня 66 разів гатили по Харківщині, є загиблі. Обстріли не мають ніякого стратегічного значення, окрім залякування, – депутат облради
07:49
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
ЗСУ відбили атаку ворога під Золотим на Луганщині, - Гайдай
07:28
Telegram
В Україні з’явився чатбот про трудові відносини в умовах війни
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV