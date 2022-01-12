До Одеси прибули два балкери зі 150,5 тис. тонн вугілля
Два балкери Volos та Cora Oldendorf доставили до портів "Южний" і "ТІС" дві партії енергетичного вугілля
Про це повідомила речниця порту "Южний" Тетяна Бахтіарова, передає Укрінформ.
"75 тис. тонн енергетичного вугілля доставив 12 січня до порту "Южний" балкер Cora Oldendorf під прапором Ліберії. Це восьме судно типу "Панамакс", що виконало замовлення компанії "ДТЕК Енерго". Докери приступили до розвантаження балкера", - розповіла Бахтіарова.
Також у приватному порті "ТІС" триває перевалка ще 75,5 тис. тонн вугілля. Його доставив балкер Volos з американського штату Луізіана.
Бахтіарова зазначила, що у порт "Южний" 14-15 січня прибуде ще одне судно - W ARCTURUS. Воно доставить 74 тис. тонн вугілля для ПАТ "Центренерго".
- Як повідомлялося раніше за 2021 рік вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності видобули 29,411 млн тонн вугілля - на 7% вище планових показників.
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