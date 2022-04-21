До України за минулу добу прибули майже 35 тис. людей, - прикордонники
Всього за добу 20 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тис. осіб та майже 18 тис. транспортних засобів
Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.
З України минулої доби вибули більше 36 тис. людей (з них 22 тис. перетнули кордон з Польщею). Приблизно стільки ж людей прибули до України – майже 35 тис. (з них близько 31 тис. – українці).
Прикордонники повідомляють, що пасажиропотік дві останні доби має тенденцію до збільшення.
Крім того, на кордоні за добу оформили понад 350 вантажівок з гуманітарною допомогою.
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