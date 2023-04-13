До вересня Вашингтон планує надати Україні додаткову грантову допомогу, - мінфін США
У Вашингтоні розроблено план надання Україні додаткової допомоги грантами, зокрема для підтримки енергетичної безпеки. Планується, що його виконають до вересня 2023 року
Про це заявила глава міністерства фінансів США Джанет Єллен під час міжнародного круглого столу щодо підтримки України, організованого МВФ і Світовим банком, передає Укрінформ.
"Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні – ред.) до вересня – усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення", - зазначила глава мінфіну США,
Джанет Єллен також наголосила, що допомога Україні - спільна справа союзників і партнерів.
"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", - додала вона.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з міжнародними партнерами у Вашингтоні заявив, що Україна отримає $115 млрд довгострокової підтримки
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