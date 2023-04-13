До вересня Вашингтон планує надати Україні додаткову грантову допомогу, - мінфін США

Про це заявила глава міністерства фінансів США Джанет Єллен під час міжнародного круглого столу щодо підтримки України, організованого МВФ і Світовим банком, передає Укрінформ.

"Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні – ред.) до вересня – усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення", - зазначила глава мінфіну США,

Джанет Єллен також наголосила, що допомога Україні - спільна справа союзників і партнерів.

"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", - додала вона.