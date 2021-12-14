Доба в зоні ООС: окупанти задіяли гранатомети і великокаліберні кулемети, українські військові відповіли

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У бік Попасної загарбники стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Біля Катеринівки на Луганщині росіяни били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.



Українські військові відповіли окупантам вогнем.

