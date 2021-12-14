Доба в зоні ООС: окупанти задіяли гранатомети і великокаліберні кулемети, українські військові відповіли
У понеділок, 13 грудня, російські окупаційні війська у районі Операції об'єднаних сил 2 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У бік Попасної загарбники стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Біля Катеринівки на Луганщині росіяни били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок дій ворога немає.
Українські військові відповіли окупантам вогнем.
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