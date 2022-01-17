Доба в зоні ООС: окупанти застосували протитанкову зброю, з боку України - один поранений
У неділю, 16 січня, російські війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил один раз порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
У напрямку Катеринівки загарбники стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.
З початку доби 17 січня станом на 7:00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.
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