Доба в зоні ООС: окупанти застосували протитанкову зброю, з боку України - один поранений

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



У напрямку Катеринівки загарбники стріляли з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я задовільний.



З початку доби 17 січня станом на 7:00 порушень окупантами режиму припинення вогню не зафіксовано.

