Добровольчу частину Сил оборони Естонії навчать працювати з дронами
Союз оборони Естонії (добровольчі збройні формування у складі Сил оборони) почне навчання на операторів дронів, а також там відпрацьовуватимуть бої в умовах використання безпілотників
Про це повідомляє ERR.
Бойові дрони кілька років перебувають на озброєнні як Армії оборони Естонії (збройних сил), так і Кайтселійта (Союзу оборони).
Кайтселійт оголосив тендер на закупівлю понад 100 дронів, а також бюджет на план навчання з використання, маскування та обслуговування БПЛА.
"У Сил оборони Естонії, звичайно, більше можливостей. Ми хочемо займатися навчанням на операторів дронів великої кількості цивільного населення, щоб вміння можна було б використовувати на полі бою", – заявив голова Генерального штабу добровольців Ееро Ребо.
Він додав, що в сучасних умовах у боях Естонії потрібно буде багато людей, які зможуть керувати дронами, збирати інформацію й правильно її обробляти.
Навчання передбачатиме специфіку ландшафту країни: він складається з лісів, що робить роботу дронів-розвідників набагато складнішою
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