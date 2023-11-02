Добровольчу частину Сил оборони Естонії навчать працювати з дронами

Про це повідомляє ERR.

Бойові дрони кілька років перебувають на озброєнні як Армії оборони Естонії (збройних сил), так і Кайтселійта (Союзу оборони).

Кайтселійт оголосив тендер на закупівлю понад 100 дронів, а також бюджет на план навчання з використання, маскування та обслуговування БПЛА.

"У Сил оборони Естонії, звичайно, більше можливостей. Ми хочемо займатися навчанням на операторів дронів великої кількості цивільного населення, щоб вміння можна було б використовувати на полі бою", – заявив голова Генерального штабу добровольців Ееро Ребо.

Він додав, що в сучасних умовах у боях Естонії потрібно буде багато людей, які зможуть керувати дронами, збирати інформацію й правильно її обробляти.

Навчання передбачатиме специфіку ландшафту країни: він складається з лісів, що робить роботу дронів-розвідників набагато складнішою