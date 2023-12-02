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Дофамінове місто, холодні бунти і справжній король сексу – 5 екзотичних книг, які варті вашої уваги

Ігор Бондар-Терещенко
2 грудня, 2023 субота
07:35
Статті

Серед цих книжок присутня історія про несправжній Вавилон і видання справжньої Вавилонської бібліотеки. Чи означає це, що все брехня в сучасному світі? Автори будуть не згодні, адже перед нами – утопія, фантастика, сатира чи навіть невідома до нинішнього часу реальність. Якщо хтось не згоден, будь ласка, нагадайте собі, що це література

Ребекка Кван. Вавилон. Прихована історія. – К.: Жорж, 2023

Ця книжка - історичне епічне фентезі про студентські революції, колоніальний спротив та використання мови й перекладу як інструмента домінування імперії. Також "Вавилон. Прихована історія" Ребекки Кван (К.: Жорж) – це художній роман про уявний світ, і події в ньому розгортаються у фантастичній версії Оксфорда 1830-х років, чия історія докорінно змінена сріблярством. За сюжетом, головного героя, Робіна Свіфта, осиротілого через спалах холери в Кантоні, забирає в Лондон загадковий професор Ловелл. Там Робін роками навчається латини, давньогрецької та китайської, готуючись одного дня вступити до престижного Королівського інституту перекладу Оксфордського університету, також відомого як Вавилон. Вежа та її студенти - це світовий центр перекладу, і, що важливіше, магії. Сріблярство - мистецтво проявлення значеннєвих втрат у перекладі за допомогою срібних зливків. Саме завдяки сріблярству британці здобули нечувану силу, бо ж таємне ремесло допомагає імперії в колоніальних прагненнях. Для Робіна Оксфорд - це утопія, присвячена пошуку знання. Але знання кориться владі, і як китайський хлопчик, що виріс у Британії, він розуміє, що служити Вавилону означає зрадити свою батьківщину. Після початку навчання Робін опиняється між Вавилоном і таємним товариством "Гермес" - організацією, що прагне зупинити розширення імперії. Коли Британія задумує почати несправедливу війну з Китаєм через срібло та опіум, Робіну доведеться зробити вибір. "Для тих, хто обізнаний з Оксфордом і кому схочеться крикнути: "Ні, все не так! ", я зроблю декілька зауваг", - попереджає авторка, і про те , що ж саме мається на увазі, краще дізнатися, прочитавши цей роман до самісінького кінця з несподіваним фіналом.

Ді-Бі-Сі П'єр. Тим часом у дофаміновому місті. – К.: Вавилонська бібліотека, 2023

У місті, описаному у цьому сатиричному романі, корпоративні офіси відкрила цифрова інноваційна корпорація "Окраґон". На окраїні ж самотній батько Лон щосили намагається впоратися з життєвими реаліями: втратив дружину, з роботи скоротили, грошей заледве вистачає. А донька, дев’ятирічна Шелбі-Енн, вимагає телефона. А ще тигра – розважальну програму – до дня народження. Загалом роман Ді-Бі-Сі П'єра "Тим часом у дофаміновому місті" (К.: Вавилонська бібліотека) – про хаотичний, абсурдний, безжальний світ сьогодення, яким правлять лайки, фейки й рейтинги. "- І чим тут пахне, - сказав він. Це не було запитання: дух, який висів у повітрі, носом не зловиш. Зате його пречудово видно на око: то був припах блиску для губ, ніг і брехень. - Не вигадуй дурниць. - Тепер вона пленталася. Її очі здавалися щілинами у хмільному від пива безформно-сутінковому освітленні. Довкола шмигляли бражники. - Пахне халепою". У цьому світі, відчайдушно намагаючись налагодити стосунки з дітьми – Шелбі-Енн та Іґаном – Лон відкриває безмежні можливості віртуального світу, дивовижні й моторошні водночас. Чи зможе він скористатися з них для себе й сім'ї? Історія головних героїв – лише вершечок айсберга в цьому багатогранному творі, де кожна сюжетна лінія живе, пульсує, а кожен персонаж – яскравий та символічний. То що насправді дають нам технології? Що в нас забирають? Що нам залишається? Чи залишаємося ми собою, приймаючи їх як невіддільну частину нашого життя і нас самих? Автор запрошує до подорожі в недалеке майбутнє. Дорога може видатися горбистою, тернистою, шорсткою – якою й повинна бути сатира на сьогодення.


Вероніка Волинська. Екзистенція. – К.: Фенікс, 2023

Холодні бунти у першій з трьох повістей, яка дала назву цій екзотичній збірці – сумні будні нової реальності, про які мова в "Екзистенції" Вероніки Волинської (К.: Фенікс). Тож уявіть собі, що на Землі – люта зима і кліматичні біженці, загроза страшної епідемії та бурхливе життя в соцмережах, адже на вулицю люди виходять рідко; на супутнику Сатурна Титані – висадка першого титанохода (може, там є життя?); а в голові Тита, головного героя повісті, що дала назву збірці, – небесні зірки та одна земна, на ім'я Андромеда. Та іншій край міста, де мешкає дівчина, через лютий мороз здається герою недосяжним, як Титан, тому побачення з неї постійно відкладається. Але із Титом не все так просто. Хто він насправді? Бо вдень – він звичайний журналіст-фрилансер, вночі – холоднокровний вбивця зомбі, а уві снах – хто? мандрівник у часі?, який спілкується то з Альбером Камю, то з Францом Кафкою, то з астрономом Гюйгенсом… І що з цього насправді реально? "У місті було страшно. Не так, коли волосся дибки та нутро все холоне, а звично, до байдужості страшно. Куди не подивишся – усюди сміття, дрантя, розірвані газети і затоптані у грязюку сліди колишнього життя, білизна з мотузок, побиті тачки й трупи, трупи, трупи… Обвуглілі, із зідраною шкірою, обезголовлені (у більшості випадків то моїх рук діло), з відірваними руками або ногами, іноді лишень тулуби… Спочатку це здавалося пеклом". Одним словом, попереду чимало кривавих боїв, інтелектуальних бесід та неймовірних пригод. У будь-якому разі, шукати реальність, спираючись на літературні підказки, не варто. Як от на згадку про Патріка Зюскінда у другій повісті збірки – "Кванто", або про поета Данте. Тим цікавіше просуватися прозою авторки – це наче захопливий квест, наприкінці якого на читача чекає приголомшливий яскравий фінал. Воно й не дивно, якщо ти тікаєш від власних проблем у подорож часом та опиняєшся в альтернативному Середньовіччі, в чужому тілі, а місцеві вважають тебе за демона і відводять до екзорциста, або ти взагалі приречений блукати по чужих тілах все життя, як у кінцевій повісті "Фуга" з цієї фантастичної збірки.


Марина Шквиря. Хижі хроніки. – К.: Віхола, 2023

Авторка цієї книжки про хижаків запевняє, що її розповідь не про тварин, а про любов. Як, зрештою, всі оповіді на цьому світі. Можливо, саме тому в "Хижих хроніках" Марини Шквирі (К.: Віхола) можна дізнатися, хто з хижаків справжній король сексу й чому гієни агресують щодо своїх же молодих самиць. Ну, а також про те, що вовки вірні одне одному все життя, ведмідь на смак, як людина, а Поліссям десь бродить чупакабра. Такі історії ви можете почути скрізь, та, як це завжди трапляється із сенсаціями, вони не мають нічого спільного з реальними хижаками. А ще у своїй книжці авторка - зоологиня, спеціалістка з екології та поведінки великих хижих тварин - розповідає справжню історію великих хижаків - від ведмедів і левів до вовків та гієн. Чи справді ведмедиці народжують уві сні? Чому панди з Тайваню регулярно мандрують до Китаю і як порахувати вовченят, навіть не бачачи їх? Крім того, нам розкажуть і про легендарних левів-людожерів, і про те, що робити, коли вам назустріч вийшов вовк чи ведмідь (маленький спойлер: краще віддати йому відерце з ягодами й не намагатися забрати впольовану здобич). "Ця книжка - не енциклопедія й не наукова монографія, - пояснює авторка. - Це спроба поділитися моїм захопленням і навіть способом життя. Я досліджую їх у дикій природі, працюю з племінними програмами зоопарків і є засновницею реабілітаційного центру для ведмедів. Коли я вертаюся додому ввечері чи під ранок, домашні пси й коти обнюхують мій одяг Вони звикли до ведмедів, але їх усе ще інтригують леви".

Г'ю Лофтінґ. Пошта Доктора Дуліттла. – Л.: Апріорі, 2023

Якщо пригоди таких правдолюбів, як Мюнхгаузен і Тартарен залишилися далеко позаду, то нині вже доктор Джон Дуліттл так само вирушає у далекий заморський край, щоб побачитися та потоваришувати з не менш талановитим натуралістом із загадковим ім’ям. Хто на цей раз у книжці Г'ю Лофтінґа "Пошта Доктора Дуліттла" (Л.: Апріорі) складе йому компанію у пошуках пригод? Поділимося секретом – із Африки повернуться два важливих герої, яким Доктор дуже зрадіє. "Отож, Джон Дуліттл вийшов на палубу, підійшов до штурвала та й почав ним повертати у той бік, куди вказав ластів'ячий вождь, і невдовзі справді побачив невеличке темне каное, котре туди-сюди гойдалося на хвилях. Воно виглядало таким крихітним посеред широченних морських вод, що можна було б подумати, що це якийсь шматок деревини чи уламок розтрощеного корабля. Або ще варіант - просто не помітити його, якщо не придивлятися та не підпливати ближче. У каное сиділа жіночка, опустивши голову на коліна". Тож на читачів цієї книжки чекають корида, війна, коронація, подорож по океанському та морському дні. І невже це все пов’язане із нашим Доктором? Так, так, так, і ще багато всього іншого. Тож пориньмо в атмосферу пригод з дотепним оповідачем, який, безперечно, все це бачив на власні очі!

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