Донеччанин, який приніс Україні золото ЧС у Москві, назвав Путіна "козлом та агресором"

Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Отдушивдушу".

За словами Болдирєва, який у вересні став чемпіоном світу в Москві, він погодився виступити в Росії, оскільки був одним із фаворитів змагань.

"Передовсім, я поїхав на чемпіонат світу, який міг виграти і виграв. Приніс золоту медаль для своєї країни, вже другу. Так, це Москва, так сталося. Незрозуміло, чому міжнародна федерація прогнулася перед росіянами, яку там занесли валізу. Я поїхав туди, тому що це моє життя, тільки я вправі вирішувати куди і навіщо мені їздити", - пояснив Болдирєв.

Він підкреслив, що негативно ставиться до президента Росії Володимира Путіна.

"І це моє ставлення до Путіна, не до Росії. Те, що він агресор і зробив війну в країні - так, це безумовно так. Козел він кінчений, грубо кажучи", - сказав Болдирєв.

