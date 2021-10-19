Донеччанин, який приніс Україні золото ЧС у Москві, назвав Путіна "козлом та агресором"
Український скелелаз Данило Болдирєв заявив, що президент Росії Володимир Путін розв'язав війну в Україні
Про це він розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Отдушивдушу".
За словами Болдирєва, який у вересні став чемпіоном світу в Москві, він погодився виступити в Росії, оскільки був одним із фаворитів змагань.
"Передовсім, я поїхав на чемпіонат світу, який міг виграти і виграв. Приніс золоту медаль для своєї країни, вже другу. Так, це Москва, так сталося. Незрозуміло, чому міжнародна федерація прогнулася перед росіянами, яку там занесли валізу. Я поїхав туди, тому що це моє життя, тільки я вправі вирішувати куди і навіщо мені їздити", - пояснив Болдирєв.
Він підкреслив, що негативно ставиться до президента Росії Володимира Путіна.
"І це моє ставлення до Путіна, не до Росії. Те, що він агресор і зробив війну в країні - так, це безумовно так. Козел він кінчений, грубо кажучи", - сказав Болдирєв.
- Нагадаємо, 17 вересня Данило Болдирєв завоював золото на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння у Москві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.4Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе