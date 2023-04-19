У Києві затримали ворожого "кореспондента"

Про це повідомляє СБУ.

Мешканець Києва дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства Бел.ru, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Зазначається, що чоловік передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

"Отриману дезінформацію представники Бел.ru використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні", - ідеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.