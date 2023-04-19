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Війна з Росією: хроніка
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Допомагав російським пропагандистам: у Києві затримали ворожого "кореспондента"

19 квітня, 2023 середа
13:13
Кримінал СБУ

Служба безпеки затримала у Києві місцевого, який допомагав росіянам створювати та поширювати фейки про війну та суспільно-політичну обстановку у столиці

Про це повідомляє СБУ.

Мешканець Києва дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства Бел.ru, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Зазначається, що чоловік передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.

"Отриману дезінформацію представники Бел.ru використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні", - ідеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.

Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. 

У Києві затримали ворожого "кореспондента"

У Києві затримали "фіксера" російського ЗМІ

  • СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС, який від’єднав станцію від енергосистеми України. 
  • У п'ятницю, 14 квітня, СБУ повідомила про підозру депутату держдуми РФ, який на камеру росТБ командував артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині. 
Суспільство
СБУ
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