Допомагав російським пропагандистам: у Києві затримали ворожого "кореспондента"
Служба безпеки затримала у Києві місцевого, який допомагав росіянам створювати та поширювати фейки про війну та суспільно-політичну обстановку у столиці
Про це повідомляє СБУ.
Мешканець Києва дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства Бел.ru, що знаходиться на території Бєлгородської області РФ.
Зазначається, що чоловік передавав російським журналістам вигадану та викривлену інформацію про події в Україні, у тому числі про нібито загострення внутрішньої обстановки у Києві після російських ракетних ударів по місту.
"Отриману дезінформацію представники Бел.ru використовували для підготовки фейкових новин про війну в Україні. Свої антиукраїнські наративи він оприлюднював також на власних сторінках у соцмережах, зокрема й у заборонених в Україні", - ідеться у повідомленні.
Крім того, зловмисник публічно підтримував дії російських окупантів і заперечував їхні злочини в Бучі, Ірпені та Ізюмі.
Під час обшуків у зловмисника виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.
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