Про це повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.

Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувачення громадянина України у державній зраді, зазначається у повідомленні.

Слідство встановило, що обвинувачений з 26 лютого по 31 березня під час окупупації Росією Бучі перейшов на бік ворога.

"Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання. Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України", – зазначив Офіс.

Крім того, обвинувачений агітував жителів окупованого міста зайняти проросійські позиції, а також тиснув на них психологічно та фізично, щоб придушити можливий опір, вказали в Офісі генпрокурора.

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