Допомагав ворогу облаштовувати вигідні вогневі позиції в окупованій Бучі: українця судитимуть за підозрою в державній зраді
Українець допомагав загарбникам під час окупації Бучі, його судитимуть
Про це повідомив Офіс генпрокурора у телеграм.
Прокурори завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувачення громадянина України у державній зраді, зазначається у повідомленні.
Слідство встановило, що обвинувачений з 26 лютого по 31 березня під час окупупації Росією Бучі перейшов на бік ворога.
"Він надавав інформацію військовим підрозділам РФ про обстановку в окупованому місті і супроводжував їх під час патрулювання. Також обвинувачений знаходив для ворога вигідні вогневі позиції з метою їх облаштування та подальшого знищення військовослужбовців Збройних Сил України", – зазначив Офіс.
Крім того, обвинувачений агітував жителів окупованого міста зайняти проросійські позиції, а також тиснув на них психологічно та фізично, щоб придушити можливий опір, вказали в Офісі генпрокурора.
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