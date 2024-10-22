Україна отримала від Норвегії медичні автобуси для прикордонників і Нацгвардії: характеристики

Про це повідомила пресслужба МВС.

"ДПСУ та НГУ отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства. Передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні", - йдеться у повідомленні.

Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дає змогу реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами.

Також ними можна одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів.

Технічний персонал медзакладів Нацгвардії та Держприкордонслужби вже пройшов закордонні навчання щодо експлуатації та обслуговування автобусів і встановленого на них обладнання.

"Проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку "Старлінк" і постачання витратних медичних матеріалів", - резюмували в МВС.