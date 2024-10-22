Україна отримала від Норвегії медичні автобуси для прикордонників і Нацгвардії: характеристики
Україна отримала від Норвегії медичні автобуси для військових, завдяки яким реанімаційні бригади зможуть працювати одночасно з трьома важкопораненими пацієнтами
Про це повідомила пресслужба МВС.
"ДПСУ та НГУ отримали військові медичні автобуси від Норвезького оборонного матеріально-технічного агентства. Передача автотранспорту відбулася в рамках Комплексного пакета допомоги НАТО Україні", - йдеться у повідомленні.
Військові автобуси швидкої допомоги оснащені медичним обладнанням, яке дає змогу реанімаційним бригадам автономно працювати з трьома важкопораненими пацієнтами.
Також ними можна одночасно перевозити під наглядом медиків ще 4 лежачих і 8 сидячих пацієнтів.
Технічний персонал медзакладів Нацгвардії та Держприкордонслужби вже пройшов закордонні навчання щодо експлуатації та обслуговування автобусів і встановленого на них обладнання.
"Проєкт допомоги НАТО також передбачає технічне обслуговування медичних автобусів впродовж трьох років, дворічну передплату систем супутникового зв’язку "Старлінк" і постачання витратних медичних матеріалів", - резюмували в МВС.
- Раніше цього місяця Норвегія виділила понад 82 млн євро на виробництво зброї для України.
- Актуальне
- Важливе