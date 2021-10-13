Допомогу до Дня захисників України у розмірі до 1,5 тис. грн отримають 31 тис. киян
Допомогу до Дня захисників України у розмірі від 800 до 1, 5 тис. грн отримають 31 623 киянина
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Згідно з повідомленням, для надання матеріальної допомоги із нагоди Дня захисників та захисниць України було ухвалено відповідне розпорядження.
"Цьогорічна допомога становить від 800 до 1500 гривень. Всього ж її отримають 31 623 киянина. Усі виплати відбуваються в рамках реалізації міської цільової програми "Турбота. Назустріч киянам", - цитує пресслужба слова заступниці голови КМДА Марини Хонди.
Зазначається, що одноразову матеріальну допомогу в розмірі 1500 грн отримають кияни-члени сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності.
У такому ж розмірі отримають допомогу кияни-члени сімей осіб, які загинули або померли під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО у період її проведення, під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також киянам-членам сімей загиблих бійців-добровольців та волонтерів, які брали участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України.
Допомога у розмірі 1000 грн передбачається для киян, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
У розмірі 900 грн допомогу зможуть отримати кияни, які отримали ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових громадянських протестах у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, а також учасники АТО/ООС, зокрема бійці-добровольці.
Виплати у розмірі 800 грн отримають кияни, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в масових акціях протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року.
У пресслужбі зазначили, що виплати відбуватимуться на рахуно багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина".
Зазначається, що така одноразова допомога, яку не було своєчасно виплачено громадянинові через незалежні від нього причини, в разі смерті цього громадянина буде виплачена членам сім’ї померлого.
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