"Допоможіть Азову", "врятуйте захисників Маріуполя": у Кракові сотні людей провели акцію на підтримку України
У Кракові 15 травня сотні людей вийшли на акцію підтримки України та військових "Азову"
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Люди вийшли на центральну площу Кракова, щоб звернути увагу на українських військових, які потребують негайної екстракції із Азовсталі.
На плакатах у них було написано: "Допоможіть Азову", "врятуйте захисників Маріуполя".
- Нагадаємо, Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.
- Проте Путін не погоджується на евакуацію.
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