"Допоможіть Азову", "врятуйте захисників Маріуполя": у Кракові сотні людей провели акцію на підтримку України

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Люди вийшли на центральну площу Кракова, щоб звернути увагу на українських військових, які потребують негайної екстракції із Азовсталі.

На плакатах у них було написано: "Допоможіть Азову", "врятуйте захисників Маріуполя".

Нагадаємо, Туреччина запропонувала здійснити морську евакуацію поранених бійців, які розміщені на металургійному заводі в місті Маріуполь.

Проте Путін не погоджується на евакуацію.

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