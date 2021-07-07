Довгий список книг у номінації "Література для дорослих" представив Оргкомітет книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021" (друга частина). 

До другого етапу в Довгий список книжок у номінації "Література для дорослих" потрапило 84 книжкових новинок від 19 видавництв України.

Друга частина списку:



"37 буддійських штук. Як пережити бентежні часи" Ольга Корнюшина (видавництво "Наш Формат")







Ця книжка не про буддизм як релігію. Вона про те, як буддійські практики змінюють наш стан і допомагають у бентежні часи. Як переживати втрати й не чіплятися за минуле? Як реагувати на плітки та несправедливість? Чи може регулярна практика зробити нас спокійнішими і доброзичливішими? Як давати раду емоціям? Чому допомога іншим покращує наше самопочуття? Про це й розповідає авторка. Вона пропонує 37 кроків, спроможних змінити наш психологічний стан і ставлення до життя. В основі кожного кроку — буддійська мудрість, підкріплена історіями із власного досвіду та паралелями зі сфер психології, самодопомоги та нейронаук. Як науковиця Ольга Корнюшина досліджує схоже в баченні сучасної науки та буддійських методах тренування розуму. А як коуч — пропонує вправи, що допоможуть якісно пропрацювати кожен крок і стати на шлях рівноваги, гармонії і спокою.



"Градус кохання" Сергій Мозговий (Видавничий дім "КОНДОР")







Як прийняти себе та бути щасливим всупереч суспільству та життєвим незгодам? Богдан вирішує кардинально змінити життя та, у пошуках себе, відправляється у мандрівку країнами і своїм внутрішнім світом. На цьому шляху причаїлися злість, ненависть, відчуття несправедливості, змішані з почуттям любові та турботи, які бентежать та визначають його подальшу долю. Наскільки далеко потрібно відійти від «норми», щоби бути собою та стати щасливим?



"Доставка свободи гарантується" Олесь Осадчий (Видавничий дім "КОНДОР")







Галактика "Чумацький Шлях". Майбутнє. Капітан космічного корабля Гаррі Том, у якого конфіскували зореліт, заливає своє горе у барі на Землі, де несподівано отримує привабливу пропозицію — отримати у подарунок надтехнологічний корабель. Але в свою чергу він має виконати небезпечну місію — очолити доставку спец-пасажира на одну з вільних планет, щоб зберегти її незалежність. Роман сподобається усім, хто полюбляє серіал "Світляк", "Пригоди капітана Хана Соло" із "Зоряних війн" та просто якісну і захоплюючу фантастику.



"Люди без профілю" Дмитро Афанасьєв (Видавничий дім "КОНДОР")







Нова влада визнає людей без профілю у Мережі злочинцями і починає переслідувати їх. Через це, так званим безпрофільним, доводиться роками переховуватися від сотень бійців. Серед мисливців на ЛБП опиняється молодий агент Доб Авос, який після першого ж завдання надягає окуляри вбитої безпрофільної дівчини та замість звичного ідеального світу бачить зруйноване місто навколо. Відтоді хлопець намагається розібратися, як виглядає справжній світ. Так, як його бачать мешканці Мережі, чи як безпрофільні? Та чому взагалі люди видаляють профілі? Але усі ці відповіді потребують великих жертв для хлопця. Чи погодиться він на них? Чи варта така ціна правди? Та чи потрібна ця правда комусь крім нього?



"Спіраль мовчання" Ірина Власенко (Видавничий дім "КОНДОР")







На тележурналістку Вікторію Терелецьку після виборів нападає безсоння. Вона впевнена, що це не випадковість. Чотири роки тому з нею вже відбувалося щось подібне, і тоді безсоння привело до жахливих і трагічних подій в її житті. Аналізуючи минуле і сьогодення, вона розуміє, що спіраль мовчання, в який вона весь час ховалась від реальності, розкрутилась у зворотній бік до вихідної точки непереборної правди. Тепер потрібно знайти в собі сміливість і сили її прийняти.



"Та, що "в темі" Людмила Ясна (Видавничий дім "КОНДОР")







Усі люди прагнуть кохання. Та декого доля веде до щастя нестерпними шляхами. Не всі й не одразу знаходять свою половинку. Особливо важко дівчатам і хлопцям з нетрадиційною орієнтацією, бо у них менший вибір. А ще деякі з них потерпають не лише від осуду суспільства, а й від невпевненості в тому, що мають право бути такими, якими їх створила природа. Роман "Та, що "в темі" показує, як страждає героїня Руслана від внутрішньої гомофобії щодо себе самої. На щастя, її рідні та друзі, окрім матері та колег-учителів у школі, сприймають дівчину такою, як вона є. У пошуках себе Руслана намагається поєднати непоєднуване, примиритися зі світом, який примушує її жити за встановленими правилами. Та поступово дівчина розуміє, що це не вихід і що вона має відстоювати свою ідентичність.



"Убивчий аромат цитрусових" Олег Бондар (Видавничий дім "КОНДОР")







Покинута чоловіком, залишившись з дитиною на руках, Ганя змушена розпрощатися з мрією про вищу освіту. Аби звести кінці з кінцями, дівчина працює прибиральницею в офісному приміщенні і, як і кожна молода жінка, мріє про кохання та сімейний затишок. Зненацька доля їй посміхається, і Ганя зустрічає омріяного принца, а згодом сягає стрімкого кар’єрного злету. Здається, ніщо не може завадити омріяному щастю, але війна та надмірні амбіції жінки вносять свої жорсткі корективи.



"Хто завгодно, тільки не я" Галина Крук (видавництво "Vivat")







У цій збірці оповідань Галина Крук воєдино сплетені ніжні, інтимні, а часом і моторошні переживання. Герої книжки десь бродять поміж нас, однак лиш на цих сторінках ми зможемо прочитати їхні думки. Тут і карантинні хроніки зі справжніми тривогами і розрадами, які довелося пережити кожному з нас. І відчуття втрати, коли замість людини залишається лише стара фотокартка. І телефонні розмови, які все ніяк не можуть відбутися, бо абоненти один для одного недоступні…Спокусливі, емоційні, близькі — історії в "Хто завгодно, тільки не я" зіткані з почуттів. І, попри назву, вони про нас. Саме про нас.



"(Не)помітні" Іван Байдак (видавництво "Vivat")







Готові до чесної розмови про інакшість? До обговорення того, що люди не завжди здатні приймати в інших — або і в самих собі. Вітиліго, синдром Туретта, алопеція, гемангіома — герої цієї книжки готові розповісти про те, що їх вирізняє. Тож у вас є нагода поговорити з тими, хто гостро відчув на собі увесь біль від неприйняття рис, які не від них залежать. Їхній досвід доводить, що головне насамперед навчитися любити себе, незалежно від того, що кажуть інші. Ця книжка — відверта сповідь про щоденну боротьбу тих, хто потребує прийняття і підтримки. Тут усе правдиво і щиро. Тут нарешті звучить голос тих, хто зазвичай прагне бути непомітним.



"Помру за Україну, але це не точно" Артем Захарченко (видавництво "Vivat")







Чия тюрма перемелює людей страшніше — російська чи українська? Орест – один із активістів патріотичного руху. Через власні комплекси і прикрі збіги він потрапляє в лапи російських силовиків. Його катують, його ламають, його зраджують. Льоша – підприємець, він любить казати, що допомагає Україні справами, а не галасом. Але він також потрапляє за ґрати, прямо тут, в Україні, коли прокурор кладе око на його бізнес. Оля – директорка з комунікацій російського банку в Україні. Вона намагається вберегти кар’єру та імідж, і платить за це жахливу ціну. Хтось із них має померти за Україну. Але це не точно… Це історія для тих, хто, побачивши паляницю та грушу, одразу впізнає у них патріотичні символи. Історія про зраду найближчих та про одвічний вибір, який знову і знову стає перед поколіннями українців: що потрібніше для Батьківщини, твоє життя чи твоя смерть?



"У вогні плавильника. Срібло" Ганна Гороженко (видавництво "Фоліо")







Живий, легкий та одночасно глибокий роман про події початку ХVІІ століття — "У вогні плавильника. Срібло" — заснований на історичних фактах. Ці часи не так часто згадують у літературі, як і всю історію Речі Посполитої та Великого князівства Литовського (яке має дуже мало спільного із теперішньою Литвою, більша і панівна частина населення — то були русини, тобто предки теперішніх українців та білорусів).Історія Самійла Корецького, яку розповідає авторка, то майже Дюма! Увагу читача міцно тримає головна битва, головна інтрига роману — ворожнеча двох неймовірних жінок, реальних княгинь Анни Корецької та Софії Ружинської. Ця битва — суто жорстокі, середньовічні діяння: напади, отруєння, знищення цілих сіл і міст, зневага до правосуддя та верховної влади. Усе це на тлі релігійного протистояння католиків, православних, уніатів... і зовсім не священницьких пристрастей.



"Чорнобильська хроніка. Люди" Ольга Купрієнко, Алла Багірова (видавництво "Фоліо")







Це книжка-присвята героям, які 35 років тому ризикували своїм життям і здоров’ям задля порятунку мільйонів інших людей. Вона містить історії шістнадцяти борців за наші життя. Це свідки й учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС: атомники, пожежники, медики, монтажники, оператори. Вони розповідають "по-рентгенівськи", безкомпромісно чесно. Згадують про власне становлення, про життя у місті Прип’ять до аварії; говорять про події, які пізніше назвуть техногенною катастрофою. Сьогодні вони є членами громадської організації "Промінь 5-2" — об’єднання учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Кожна сторінка книжки варта найуважнішого прочитання, адже не все ще сказане і почуте суспільством. Кожне слово, промовлене очевидцями тих подій, має величезну вагу для майбутніх поколінь. Справа живих — пам’ятати.



"Каїн" Володимир Єшкілєв (видавництво "Фоліо")







"Саме в наш час визначається майбутнє держав та династій на прийдешні століття", — каже молодому шляхтичу Павлу Мошковському (майбутньому гетьману Тетері) шпигун кардинала Мазаріні. Й має рацію — середина XVII ст. не лише відкрила браму Нової доби європейської історії, але й накреслила апокаліптичні контури того світу, у присмерках якого ми нині живемо. Темна тінь первістка Праматері Єви підноситься над останніми чотирма століттями, стверджує Володимир Єшкілєв в історичному романі "Каїн", другому з трилогії "Прокляті гетьмани". Серед героїв роману читач зустріне й тих, з якими познайомився на сторінках "Унії", й багатьох нових, котрим довелося жити і діяти за років Руїни. На ці буремні часи припадає гетьманство Тетері, одного з найбільш обмовлених та знеславлених правителів України. Єшкілєв пропонує власне — неканонічне й несподіване — бачення цієї історичної постаті. А ще доповнює художню розповідь своєрідною "енциклопедію" політичних, дипломатичних та окультних процесів та подій XVII ст. Й не лише тих, які знайомі читачеві завдяки літописам, мемуарам і підручникам.



"Одна з нас" Галина Дацюк (Видавничий дім "БУКРЕК")







Історії, що оприявлені в книзі, розкажуть вам про одну з нас - українську жінку. І хоч ми підіймаємося на Еверест, отримуємо паралімпійські медалі, пишемо книги та беремо до рук зброю на Сході, усе ж мусимо щодня долати стереотипи про те, що нам щось не під силу. Ми не живемо напоказ, але точно знаємо, що кожна з нас так само має унікальний досвід, про який варто світові розповісти. Завдяки "Одній з нас" ми робимо до цього перший крок. Наші історії повні натхнення, вони про силу духу та любов - незважаючи на будь-які перешкоди: фізичні чи психологічні. Ми розказали про себе на радіо, про нас виможете прочитати у книзі - паперовій та електронній. А бути ближчими до вас допоможе аудіовидання в особливому форматі - саме для тих, хто може книгу лише послухати.



"Молодіста" Людмила Таран (Видавничий дім "БУКРЕК")







Молодість і старість - два полюси людського життя. Кожна пора по-своєму радісна й драматична. І молодості, й старості притаманні любов, кохання. Тішитися сьогоднішнім днем - непроста наука і для молодих, і для зрілих.Нова книжка малої прози Людмили Таран спонукає до цього.Для широкого кола читачів.



"Круз та Лис. Напередодні" Антон Санченко (Видавничий дім "БУКРЕК")







Не дивно, що першою російською навколосвітньою експедицією командували німець та українець — саме українці та німці будували Російську імперію. Дивно те, як росіяни вміють привласнювати й робити "русскими людьми" всіх успішних діячів, навіть якщо прізвище одного з них фон Крузенштерн і він естляндський барон, а іншого — Лисянський і він з козацького полкового міста. В усіх біографіях Лисянського Ніжин проходить скоромовкою і нічим не відрізняється від якогось російського містечка, а з Крузенштерном його знайомлять вже перед самим відплиттям експедиції з Кронштадта, попри те, що вони разом вчилися в Морському кадетському корпусі, воювали й були на багаторічній практиці в британському флоті. Антон Санченко взявся реконструювати початки зіркової кар’єри майбутнього кавалера ордену Святого Георгія, власника іменної золотої шпаги, капітана першого рангу Юрія Лисянського. У результаті вийшла захоплива й дотепна розповідь про доленосні застілля і правильно вибраного кума, про користь вивчення іноземних мов і морську термінологію, про бригантини на річці Остер та алкогольні коктейлі на фрегаті "Луазо", про колекціонування морських їжаків і секрет ніжинської кабачкової ікри.



"Компот із патисонів" Ольга Карі (Видавничий дім "БУКРЕК")







"Компот із патисонів" — це серія репортажних замальовок та есеїв, що описують, як на тлі зламу епох і політичних систем дорослішало ціле покоління українців. Ця книга про те, як воно було — жити у 90-ті, коли народились "ананасовий" компот із патисонів та "гриби" із баклажанів, коли всіх охопила тотальна в’язальна пошесть, у людей вросла звичка запасати абсолютно все, а перші прокладки тільки почали змінювати життя українських жінок. Авторка, опираючись на власні спогади, розповідає, як працювала каральна гастрономія того часу, чим доволі часто виявлялись славнозвісні добросусідські стосунки і як Абхазія приймала українських школярів за кілька місяців до війни.



"Експрес до Ґаліції" Богдан Коломійчук ("Видавництво Старого Лева")







"Експрес до Ґаліції" — новий детективний роман Богдана Коломійчука, в якому на читача чекають заплутані справи та небезпечні розслідування. Весна 1906 року. Під час відпустки у Швейцарії комісар львівської поліції Адам Вістович несподівано втягується у небезпечну шпигунську гру, в якій на карту поставлено не лише людські життя, але й долі імперій. Розшифрувавши секретний документ, Вістович дізнається занадто багато, як на звичайного детектива з далекого австрійського Львова. У цей же час з клініки в курортному Бадені зникає дивний російський пацієнт, якого розшукують розвідки одразу кількох країн, а у Венеції стається вбивство непримітного перекладача з німецької. Вістовичу доведеться з’ясувати, як пов’язані ці події і чому сліди, здавалося б, непов’язаних справ ведуть до Львова.



"Я бачив його живим, мертвим і знову живим" Валерій Пузік ("Видавництво Старого Лева")







"Я бачив його живим, мертвим і знову живим" — оповідання Валерія Пузіка про дитинство, почуття та стосунки, про мир і війну. Кут зору в усіх цих текстах дуже несподіваний, конфлікт здебільшого внутрішній, а події розгортаються незвично. Автор — майстер деталей, майстер епізоду й ситуації. Його оповідання, на перший погляд імпресіоністичні, повітряні, акварельні, насправді дадуть читачеві змогу відрефлексувати, пережити разом із автором кожен момент оповіді — вдихнути будівельний пил, торкнутися шкірою річкової води, ввібрати в себе нав’язливе гудіння мотора, відчути цілковитий ефект присутності.



"Три лини для Марії" Сергій Осока ("Видавництво Старого Лева")







Кожна новела Сергія Осоки — то маленька велика історія простої людини, яку, можливо, ніхто б і не помітив на цій землі, якби не уважний майстер слова. Бо він не просто пише, а створює кількома мазками тривимірну картину людського життя: здається, можна прислухатися і почути, як шелестить очерет, сплескує риба в ставку, як падають яблука, риплять старі двері, як змішується з вітром людське зітхання, приглушений сміх чи схлип. А ще можна відчути запахи — то густі і щільні, аж забиває памороки, то леткі і прозорі, як аромат квітки. Десь у цьому 3D-форматі можна побачити людину, з усіма її прекрасними і потворними рисами, з шорсткими поверхнями і глибокими западинами її бентежної душі. Здається, сюжети цих новел малі чи другорядні, але то лише ключ, який відкриває портал, через який потрапляєш у світ великої літератури.



"Лексикон націоналіста та інші есеї " Микола Рябчук ("Видавництво Старого Лева")







Ця збірка публіцистики є наскрізним і далекоглядним поглядом на минуле, теперішнє і майбутнє України в політичному та культурному аспектах. Автор філігранно описує феномени українських реалій, зокрема аналізує майдани України (2004 і 2013 років), розглядає кризу української еліти, кризу ідентичності українців за національністю і/або громадянством, а ще деталізує у фактах СССРівську залізну завісу ХХ століття у сфері культури та літератури зокрема. Більшість із цих есеїв були надруковані у періодиці, найчастіше — англійською й українською, деколи польською та німецькою, а подеколи — і таким екзотичними мовами, як фарсі, турецька і каталонська. Усі українські версії автор підготував з надією на синергійний ефект зібраних під однією обкладинкою особистих дослідів та переживань — з надією на пробудження із совєтського оманного сну, який ще не розвіявся.



"Спитайте Мієчку" Євгенія Кузнєцова ("Видавництво Старого Лева")







Що робити сестрам, яким так легко загубитися у власних думках і бажаннях у великому місті? Все наче й добре, але хочеться поставити життя на паузу, хоча б до вересня, та повернутися у місце свого дитинства. Заплетені стіни старого будинку відгороджують від усього світу з його безліччю питань, а бабуся Тея нічого не запитує, зате завжди поруч. Але літо час не спиняє: на порозі будинку з’являються люди з колишнього, теперішнього і майбутнього життя. Всі у цьому домі — і самі сестри, і бабуся, і індійська кузина, і розгублена мама, і навіть рудий кіт без імені — на порозі змін. Літо іде, ростуть гарбузи на експорт, розмови не стихають, а проблеми і рішення біжать наввипередки.



"Залізна вода" Мирослав Лаюк ("Видавництво Старого Лева")







Ви колись пробували пройти слідом Лесі Українки в найдальше карпатське село? Ця "слабосила, хора дівчина" гірські маршрути долала безстрашно, нарівні з усіма; місцеві досі переказують про це легенди. Що залишилося в тих краях у пам’ять про неї, Франка чи родину Окуневських, крім суперечливих свідчень очевидців, які переказувалися з покоління в покоління? У романі розгортається історія, пов’язана з головною жінкою української культури. Театральна режисерка та молодий чоловік, який після довгої відсутності повертається у рідні краї, — як далеко вони готові зайти у пошуках унікального листа, що міг би внести ясність в один із найтаємничіших і найбільш резонансних сюжетів історії нашої літератури? Як на початку минулого століття йшли за Лесею невідома поетка, проста гуцулка, плотогон і черниця-бернардинка?



"Смерть лева Сесіла мала сенс" Олена Стяжкіна ("Видавництво Старого Лева")







"Смерть лева Сесіла мала сенс" — роман Олени Стяжкіної про нашу війну й про долі людей, випадково поєднаних у Донецькому пологовому будинку в 1986-му році. Магія фотографії та запозичених імен перетворює незнайомців на гілки генеалогічного дерева — і вони врешті стають родиною, головна в якій — маленька дівчинка. У книжці безліч переходів — стоматолог стає воєнним хірургом, цап — сапером-собакою, боягузливий радянський чиновник набуває рис янгола-охоронця, продавчиня косметики перетворюється на інструктора зі снайперської стрільби... В українському Донбасі. На початку ХХІ століття. Проте час у книжці — доволі умовна величина. Це перший роман авторки українською мовою — втім, не повністю: за задумом, українська тут — чи не найголовніша точка переходу, в якій свідоме прощання з російською означає для героїв та негероїв можливість бути собою.



"Айвенко, або Чоловіки — це..." Людмила Таран ("Видавництво Старого Лева")







"Айвенко, або Чоловіки — це…" — нова книжка Людмили Таран, української письменниці та журналістки. У центрі книжки — чоловіки різних поколінь і характерів. Сильні духом і слабкі, віддані та зрадливі, романтичні й цинічні, молоді та старі. А поряд з ними постають яскраві та влучні жіночі образи. Чесна й чуттєва проза Людмили Таран спонукає до переосмислення узвичаєного та глибоких екзистенційних переживань.



"Перше слідство імператриці" Наталка Сняданко ("Видавництво Старого Лева")







Рідкісну скрипку, на якій грав ще Моцарт, зазвичай за кордон не вивозять. Виняток було зроблено для фестивалю у Львові, але ніхто навіть не припускав, що це стане важливою ланкою у цілому ланцюжку моторошних подій. Несподівано для всіх і самої себе легендарна австрійська імператриця Сіссі успішно розслідує не лише таємничий замах на власного чоловіка, а і цілий ряд інших загадок. Новий роман Наталки Сняданко за документальними матеріалами життя і пригод імператорської родини занурює читача в карколомну детективну історію з політичним підтекстом. Додаткової інтриги цій історії надає двоплановість сюжетної розповіді, завдяки якій події середини ХІХ століття несподівано гостро відлунюють у Львові початку третього тисячоліття.



"Ласощі для Медора" Андрій Бондар ("Видавництво Старого Лева")







"Ласощі для Медора" — збірка есеїв, які Андрій Бондар написав упродовж 2017–2020 років. Есеїстика тут є способом досліджувати і осмислювати світ через власну систему цінностей і досвіду. За інтелектуальним роздумом прозирає відвертість, а у формі короткої прози ховаються глибші сенси й часом несподівані висновки: порожнечу можна наповнити, визначення "падіння з висоти власного зросту" може стосуватися не лише травмування тіла, але й морального падіння, яке завжди відбувається з висоти власної етичної конструкції, а втрати згодом можуть обернутися набутками, варто лише поглянути на них під іншим кутом зору.



"Три Марти" Ірина Савка ("Видавництво Старого Лева")







Три Марти — три жінки, три кохання одного чоловіка. Буремні часи війни, колгоспного ярма, репатріації переплели їхні долі в одне полотно, з якого не висмикнеш жодної нитки. Ця родинна сага — віддзеркалення цілого століття, що прокотилося грозами понад маленьким західноукраїнським селом, з усіма його жахіттями, з його катами і добрими людьми. Коли любов, посвята, прощення і милосердя рятують від смерті і безнадії.



У другому етапі кожен експерт в номінації "Література для дорослих" обере з цього списку п’ять книг-претендентів, які розставить по місцях за ранжуванням.

Відповідно:



I місце (5 балів)— переможець і далі

II місце (4 бали),

III місце (3 бали),

IV місце (2 бали),

V місце (1 бал).



Оргкомітет, шляхом підрахунку балів, визначить 3 книги в номінації "Література для дорослих", які пройдуть в третій етап голосування.Ці твори-фіналісти будуть представлені на розсуд читачів у бібліотеках по всій Україні. Під час цього голосування і визначиться остаточний переможець.



Книжкова премія "Еспресо. Вибір читачів" заснована телеканалом "Еспресо" та підтримується ГО "Демфорум". Її презентація відбулася 18 травня 2017 року в рамках "Книжкового Арсеналу" в Києві.



Премія покликана відзначити найкращі українські сучасні літературні новинки року, підтримувати інтерес українців до читання книг вітчизняних авторів. Допомагати читачам обирати цікаві книжки, а видавцям знаходити шлях до читачів. Переможців Премії оголосять напочатку грудня 2021 року в ефірі телеканалу "Еспресо", на сайтах "Espreso.TV" та "Демфорум".