Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"

Про це повідомляє пресслужба "Культурного десанту".

Композицію створено в рамках ініціативи "Культурного десанту" із запису серії кліпів і пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими та цивільними.

Режисерами кліпу стали співак Мирослав Кувалдін та очільник "Культурного десанту" Миколай Сєрга. Роботу створено у співпраці з платформою пам’яті "Меморіал", яка надала світлини загиблих воїнів.

"До побачення" – це пісня, що пронизана світлою журбою за побратимами, які продовжують жити доти, доки ми памʼятаємо про них. Це пісня про цінності людей, вчинки яких стали героїчними, розповіли творці.

"Збройні сили – це велика родина, і тому втрата кожного побратима відгукується в душі, наче втрата найближчого родича. З цим важко жити. Важко знайти слова, які могли б полегшити цей тягар. Ми лише мовчимо. Хвилина мовчання стає єдиним способом вшанувати загиблих. Але навіть у цьому мовчанні голоси загиблих продовжують лунати у твоїй голові, їхні слова не зникають, а обличчя стоять перед очима. Це залишається з тобою назавжди. Саме так народилася пісня «До побачення» – з потреби знайти зцілення. Для мене вона стала способом прийняти втрати", – зазначив автор Мирослав Кувалдін.

У цивільному житті Кувалдін — відомий музикант, автор пісень, лідер гурту "The ВЙО". Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним "Джонич" воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТрО. Пізніше приєднався до "Культурного десанту" й почав їздити з виступами на фронт, щоб підтримати музикою бойовий дух військових.

Про "Культурний Десант"

"Культурний десант" – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу "Оркестр 59". Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників "Культурного десанту" – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.

У 2023 р. "Культурний десант" розпочав проєкт "Книга на фронт", який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тисяч книг для бійців, які були передані на фронт.

У 2024 р. "Культурний десант" запустив проєкт "Фронтова студія". Це мобільна студія для запису музичних творів з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів — романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.

Усі проєкти допомагають не лише військовим, але й суспільству загалом, адже це зміцнює зв'язки між фронтом і тилом.