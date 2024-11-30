Присвячена загиблим побратимам: "Культурний десант" випустив кліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення"
"Культурний десант" випустив відеокліп на пісню Мирослава Кувалдіна "До побачення", яка присвячена загиблим захисникам та захисницям України
Про це повідомляє пресслужба "Культурного десанту".
Композицію створено в рамках ініціативи "Культурного десанту" із запису серії кліпів і пісень про боротьбу українців за свою свободу, написаних військовими та цивільними.
Режисерами кліпу стали співак Мирослав Кувалдін та очільник "Культурного десанту" Миколай Сєрга. Роботу створено у співпраці з платформою пам’яті "Меморіал", яка надала світлини загиблих воїнів.
"До побачення" – це пісня, що пронизана світлою журбою за побратимами, які продовжують жити доти, доки ми памʼятаємо про них. Це пісня про цінності людей, вчинки яких стали героїчними, розповіли творці.
"Збройні сили – це велика родина, і тому втрата кожного побратима відгукується в душі, наче втрата найближчого родича. З цим важко жити. Важко знайти слова, які могли б полегшити цей тягар. Ми лише мовчимо. Хвилина мовчання стає єдиним способом вшанувати загиблих. Але навіть у цьому мовчанні голоси загиблих продовжують лунати у твоїй голові, їхні слова не зникають, а обличчя стоять перед очима. Це залишається з тобою назавжди. Саме так народилася пісня «До побачення» – з потреби знайти зцілення. Для мене вона стала способом прийняти втрати", – зазначив автор Мирослав Кувалдін.
У цивільному житті Кувалдін — відомий музикант, автор пісень, лідер гурту "The ВЙО". Із початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав ЗСУ, із позивним "Джонич" воював у складі 69 батальйону 101 бригади ТрО. Пізніше приєднався до "Культурного десанту" й почав їздити з виступами на фронт, щоб підтримати музикою бойовий дух військових.
Про "Культурний Десант"
"Культурний десант" – об’єднання військовослужбовців творчих та креативних професій, зусилля яких спрямовані на покращення морально-психологічного стану війська за допомогою інструментів культури. На різних напрямках фронту постійно працюють кілька мобільних творчих груп. Також дві групи артистів виступають для поранених бійців в шпиталях, реабілітаційних і навчальних центрах ЗСУ і окремо підсилює цю роботу "Оркестр 59". Щомісяця відбувається близько 200 виступів для бійців Сил оборони. Серед учасників "Культурного десанту" – відомі українські артисти з бойовим досвідом. Крім того, об’єднання співпрацює із цивільними артистами та митцями.
У 2023 р. "Культурний десант" розпочав проєкт "Книга на фронт", який забезпечує воїнів у зонах бойових дій необхідною літературою. Кілька великих мереж книгарень доєдналися до цієї ініціативи. За перший рік проєкту українці придбали близько 26 тисяч книг для бійців, які були передані на фронт.
У 2024 р. "Культурний десант" запустив проєкт "Фронтова студія". Це мобільна студія для запису музичних творів з передової. Наразі записано 14 пісень, створених військовослужбовцями. У записі пісень взяли участь близько сотні музикантів. Серед записів — романси, рок-балади, колискові, панк, опера та реп.
Усі проєкти допомагають не лише військовим, але й суспільству загалом, адже це зміцнює зв'язки між фронтом і тилом.
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