"Білі янголи" від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він розповів, що підрозділ "Білі янголи" створили два роки тому.

"Це перші в Україні евакуаційні групи Нацполіції, які працюють на лінії бойових дій – ризикують своїм життям задля порятунку інших. Цей унікальний досвід ми поширили на інші прифронтові та прикордонні регіони", - йдеться у повідомленні.

За словами Клименка, за два роки "Білі янголи" евакуювали з найгарячіших місць майже 10 тисяч людей, серед яких понад одна тисяча дітей. Крім того, поліцейські доправили до лікарень понад 500 важкопоранених і хворих, перевезли понад 700 тонн гуманітарної допомоги.

"Екіпажі працюють у надскладних умовах – під обстрілами, з приладами нічного бачення, буквально за крок від ворога. Щонайменше 20 разів ворог прицільно бив по евакуаційних групах, але їх це не зупиняє. Попри поранення, "Білі янголи" продовжують виїжджати та рятувати", - наголосив він.