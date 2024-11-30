"Білі янголи" від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей
Евакуаційні групи поліції "Білі янголи", які вивозять жителів прифронтових та окупованих територій, від початку повномасштабного вторгнення евакуювали майже 10 тис. людей
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Він розповів, що підрозділ "Білі янголи" створили два роки тому.
"Це перші в Україні евакуаційні групи Нацполіції, які працюють на лінії бойових дій – ризикують своїм життям задля порятунку інших. Цей унікальний досвід ми поширили на інші прифронтові та прикордонні регіони", - йдеться у повідомленні.
За словами Клименка, за два роки "Білі янголи" евакуювали з найгарячіших місць майже 10 тисяч людей, серед яких понад одна тисяча дітей. Крім того, поліцейські доправили до лікарень понад 500 важкопоранених і хворих, перевезли понад 700 тонн гуманітарної допомоги.
"Екіпажі працюють у надскладних умовах – під обстрілами, з приладами нічного бачення, буквально за крок від ворога. Щонайменше 20 разів ворог прицільно бив по евакуаційних групах, але їх це не зупиняє. Попри поранення, "Білі янголи" продовжують виїжджати та рятувати", - наголосив він.
- 4 жовтня "Білі янголи", які евакували цивільних із Білопільського району Сумської області, потрапили під атаку російських FPV-дронів. Екіпаж урятувала броньована автівка.
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