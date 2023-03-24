Жінка ще з 2014 року допомагає ветеранкам війни, надає психологічну та юридичну допомогу. Нині також всіляко підтримує родини зниклих безвісти.

Як виглядає процес пошуку зниклих безвісти, яку допомогу організовують родинам та щасливі історії повернення.