Думали, що 200-й, а виявився живий: як шукають зниклих безвісті військових. Марія Петришин в проєкті "Війна і волонтери"
24 березня о 17:00 в ефірі You Tube телеканалу Еспресо у програмі "Війна і волонтери" з ведучою Христиною Парубій говоритимемо з координаторкою Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Львівській області Марією Петришин
Жінка ще з 2014 року допомагає ветеранкам війни, надає психологічну та юридичну допомогу. Нині також всіляко підтримує родини зниклих безвісти.
Як виглядає процес пошуку зниклих безвісти, яку допомогу організовують родинам та щасливі історії повернення.
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